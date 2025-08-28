Varsinkin työttömät (76 prosenttia), opiskelijat (67 prosenttia) ja työntekijäasemassa olevat (60 prosenttia) pitävät hallituksen tekemiä leikkauksia liiallisina ja toivovat niiden perumista.

Tämä käy ilmi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n Verianilla teettämän kyselytutkimuksesta. Sen mukaan suomalaisista kaikkiaan 58 prosenttia toivoo pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen peruvan tekemiään leikkauksia sosiaaliturvasta.

Kohdistuu samoihin ihmisiin

SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen ei ole hämmästynyt kyselyn tuloksista.

– Hallituksen tekemät leikkaukset ovat kohdistuneet kipeästi juuri työttömiin, työntekijöihin ja opiskelijoihin, hän sanoo.

– Työttömyysturvaa on heikennetty ennennäkemättömän rajusti ja pienipalkkaisten työntekijöiden pärjäämiselle tärkeää asumistukea leikattu. Myös opiskelijoiden saamaa tukea asumiseen on leikattu.

Väänänen on erityisen huolissaan siitä, että hallituksen toimeenpanemat leikkaukset kohdistuvat usein samoihin henkilöihin.

– Pahimmillaan hallituksen toimet ovat leikanneet perheiden tuloja useilla sadoilla euroilla kuukaudessa. Työllisyyteen niillä ei kuitenkaan ole ollut hallituksen lupaamia vaikutuksia – päinvastoin, työttömyysaste on nyt huikeat 9,6 prosenttia. Tilannetta pahentaa se, että pitkäaikaistyöttömyys on rajussa kasvussa ja nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut.

Lisää köyhiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL täsmensi tällä viikolla arviotaan hallituksen leikkauspolitiikan vaikutuksista. Laitoksen tekemän laskelman mukaan hallituksen vuosina 2024 ja 2025 toteuttamat sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät pienituloisten määrää noin 110 000 ihmisellä, joista alaikäisiä on 27 000.

– On selvää, että hallituksen tähänastiset leikkaukset sosiaaliturvasta tulevat vaikeuttamaan vielä pitkään lukuisten suomalaisten toimeentuloa, Pirjo Väänänen toteaa.

SAK vaatiikin tiedotteessaan tänään torstaina hallitusta lopettamaan ihmisten elämää kurjistavan leikkauspolitiikkansa. Järjestö huomauttaa, että ensi viikolla pidettävässä budjettiriihessä ei pidä tehdä enää heikennyksiä sosiaaliturvaan.

– Leikkausten sijaan hallituksen pitäisi arvioida uudelleen tekemiensä päätösten vaikutukset ihmisten työllisyyteen ja toimeentuloon, Väänänen sanoo.

– Esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttaminen kannustaisi työttömiä ja osa-aikaisia työntekijöitä lisäämään työtuntejaan

Verianin kyselytutkimukseen vastasi 2 615 henkilöä 15.–22. elokuuta.