Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson muistuttaa Teemu Keskisarja -kohun keskellä, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) teki aikanaan hallitustunnustelijana tietoisen valinnan nostaessaan perussuomalaiset hallitusvastuuseen, muuttamaan ja edustamaan Suomea.

– Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, Andersson toteaa..

Hän kertaa Orpon toimia viime vuosina Facebookissa.

”Aiemmista juhlapuheista huolimatta hän oli lopulta juuri se, joka avasi ovet hallitusvaltaan Jussi Halla-ahon arvomaailmaa edustaville voimille.”

– Minä en odota, että Keskisarjan lausunnosta seurasi mitään konkreettista. Olen lakannut odottamasta vuoden 2025 kokoomukselta yhtään mitään tässä suhteessa. Se osoittaa juuri sen, mistä Orpo itse varoitti vuonna 2017: ”ilman kunnollista käsitystä arvoperustasta ajaudutaan tuuliajolle”, hän kirjoittaa tänään perjantaina.

Perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa muun muassa, että maahanmuuttajat ovat huonolaatuisia.

Kieltäytyi yhteistyöstä 2017

Andersson toteaa Orpon olleen valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja vuonna 2017, kun Jussi Halla-aho valittiin Perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

– Silloin Petteri kieltäytyi yhteistyöstä Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa, ja kirjoitti muun muassa näin:

”Siinä jouduttiin peruskysymysten äärelle. Meidän, kokoomuksen, oli pakko kysyä itseltämme, mikä meidän arvopohjamme on. Onko se sellainen, että voimme olla samassa hallituksessa sellaisen puolueen kanssa, joka on Jussi Halla-ahon ja hänen taustavoimiensa käsissä? Olisimmeko avaamassa ovia hallitusvaltaan Jussi Halla-aholle ja sitä arvomaailmaa edustaville voimille, jotka hänet nostivat Perussuomalaisten johtoon?”, Andersson kertaa.

Tuolloin Perussuomalaiset erotettiin Juha Sipilän hallituksesta.

Perussuomalaiset mahdollistajina

– Mietin usein, mitä tapahtui vuoden 2017 Petterille. Aiemmista juhlapuheista huolimatta hän oli lopulta juuri se, joka avasi ovet hallitusvaltaan Jussi Halla-ahon arvomaailmaa edustaville voimille, Andersson kertoo.

– Minusta tämä hallituskausi on osoittanut sen, mikä on kokoomuksen arvojärjestys. Ensimmäisellä paikalla tulee valta sekä mahdollisuus ajaa läpi uudistuksia, jotka parantavat hyvätuloisten asemaa muiden kustannuksella. Samalla kokoomus pysyvästi muuttaa esimerkiksi työelämän valtarakenteita työnantajien hyväksi. Kaikki muut arvot ovat viime kädessä toissijaisia tähän nähden.

Hän muistuttaa myös siitä, että perussuomalaiset ovat mukana mahdollistamassa kokoomuksen talouspolitiikkaa, koska heille hallitusvastuu tarjoaa paikan normalisoida omaa ideologiaansa.

– Kun hallituspuolueen kansanedustaja tai ministerin asemassa oleva henkilö riittävän monta kertaa puhuu esimerkiksi väestönvaihtoteoriasta, normalisoidaan salaliittoteoria näennäisen relevanttina puheenaiheena, Andersson sanoo.

Hän toteaa myös, ettei aio kirjoittaa Keskisarjan kommenteista keskiviikon A-studiossa, koska olettaa perussuomalaisten haluavan juuri sitä.

– Keskisarjan lausunto oli rasistinen, ja perussuomalaiset on rasistinen puolue. Tämän tiesimme jo, Andersson sanoo.