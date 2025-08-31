Syrjivät lait ja toisaalta juridisen suojan puute vaikuttavat monin tavoin yli 2,5 miljardiin naiseen ja tyttöön. Lakiuudistukset olisivat välttämättömiä, jotta jo saavutettuja parannuksia tasavertaisuuteen ei menetetä.

YK:n naisjärjestö UN Women ja tasa-arvojärjestö Equality Now järjestivät heinäkuun puolivälissä tapahtuman, jonka tarkoituksena oli esitellä onnistumisia sukupuoleen perustuvan syrjinnän vähentämisessä. Tapahtumassa korostettiin maailmanlaajuisten sopimusten merkitystä.

– Näinä aikoina sukupuolten välistä tasavertaisuutta vastaan hyökätään, joten on entistäkin tärkeämpää, että valtiot ja kansainvälinen yhteisö suojelevat tasavertaisuutta perusihmisoikeutena, Equality Now:n toimitusjohtaja Mona Sinha sanoo.

Kolme neljästä

Tapahtumassa julkaistiin Equality Now:n ja tasavertaisten kansalaisuusoikeuksien puolesta kampanjoivan GCENR:n artikkelikokoelma kansalaisuusoikeuksista.

Monissa maissa miesten ja naisten oikeus kansalaisuuteen on erilainen. Miehet yleensä saavat lapsilleen tai vaimolleen saman kansalaisuuden kuin heillä itsellään on, mutta naisilla ei välttämättä olekaan samaa oikeutta. Maailmassa on 24 maata, jossa naisen lapsi ei automaattisesti saa äitinsä kansalaisuutta, ja vähintään 40 maata, jossa naisen puoliso ei saa kansalaisuutta.

Kansalaisuusrajoitukset estävät perusoikeuksien toteutumista. Ihminen ei esimerkiksi pääse kouluun tai saa terveydenhoitoa, eikä myöskään voi noin vain palata kotimaahansa, jos käy ulkomailla.

Vailla kansalaisuutta oleva on myös suljettu yhteiskunnan julkisen elämän, kuten politiikan ulkopuolelle. Naisten politiikkaan osallistuminen on hyvä mittari sukupuolten tasavertaisuuden asteelle. Vaikka naisten osuus valtioiden lakia säätävissä elimissä on globaalisti noussut, edelleen maailmanlaajuisesti kolme neljästä parlamentaarikosta on mies.

Naisten 64 prosenttia

– Demokratia ei ole uskottavaa eikä tehokasta, jos se ei kuvasta kansan moninaisuutta, Paddy Torsney toteaa. Hän edustaa kansainvälistä parlamenttijärjestö IPU:a.

Torsney suosittaa kaikille avoimia poliittisia ympäristöjä, joissa olisi muun muassa nollatoleranssi kaikkea sukupuoleen pohjautuvaa väkivaltaa kohtaan.

Naisten liiketoimintamahdollisuuksia 190:ssä maassa kartoittavan Maailmanpankin Women, Business and Law Projectin mukaan naisilla on 64 prosenttia miesten oikeuksista, mutta toiminnassa on vain alle 40 prosenttia valtiollisista järjestelmistä, jotka takaisivat periaatteessa voimassa olevien oikeuksien toteutumisen käytännössä.

Sukupuolten tasa-arvoa vastustavat liikkeet ovat pyrkineet vaikuttamaan myös Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaan. Esimerkiksi asiakirjoista ja neuvottelusuunnitelmista on yritetty häivyttää sukupuolen ja inklusiivisuuden kaltaiset käsitteet.