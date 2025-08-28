Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo luopuu tehtävästä marraskuussa pidettävässä vasemmistoliiton puoluekokouksessa.

Honkasalo sanoi Kansan Uutisille, että kuusi vuotta puoluejohdossa on riittävä aika. Hän on ollut varapuheenjohtaja nyt kahteen otteeseen kolme vuotta. Hän ilmoitti luopumisesta myös facebookissa keskiviikkoiltana.

– Vasemmistoliitossa hyvä meininki jatkuu, uusia jäseniä on tullut edellisten eduskuntavaalien jälkeen tuhansia ja uutta toimintaa on ympäri maata, hän kuvailee puoluettaan.

”Olen valtavan iloinen, että varapuheenjohtajakisaan on jo asettunut useampi innokas ehdokas.”

– Aika on uusien ihmisten. Olen valtavan iloinen, että varapuheenjohtajakisaan on jo asettunut useampi innokas ehdokas.

Honkasalo arvioi puolueen olevan hyvässä tilanteessa ja pitää onnistuneena myös vuosi sitten tapahtunutta puheenjohtajavaihdosta. Hän muistuttaa sitä edeltäneestä huimasta vaalivoitosta europarlamenttivaaleissa.

– Minja Koskela vetää puoluetta valovoimaisesti, paneutuen ja valtavalla asiantuntemuksella. On myös mielettömän hienoa, että vasemmistoliitolla on kolme upeaa ja aktiivista meppiä Brysselissä, hän arvioi.

– Vasemmistoliiton voitokkuudessa ei ole kyse vain siitä, että Suomessa on maan historian surkein hallitus, vaan puolueen pitkäkestoisesta työstä kohti uutta modernia punavihreää puoluetta. Tätä työtä on tehty niin puolue-elimissä, eduskuntaryhmässä, paikallistasolla ja jäsenistön voimin.

Myös varapuheenjohtaja Minna Minkkinen jättää tehtävänsä. Hänkin ilmoitti asiasta eilen tiistaina. Varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi ei ole ilmoittanut aikeistaan.

Varapuheenjohtajaehdokkaita on tällä hetkellä kolme: Jessi Jokelainen Oulusta, Miikka Kortelainen Kajaanista ja Harri Pikkarainen Lahdesta. Puoluekokous pidetään marraskuussa Vantaalla.