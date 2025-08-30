Neljä vuotta Talibanin valtaannousun jälkeen afgaaninaiset elävät pelon, riiston ja lisääntyvien rajoitusten maailmassa. Päästessään valtaan Taliban kertoi, että se aikoo ”turvata islamilaisia arvoja”. Naisten elämä on kuitenkin muuttunut aina vain vaikeammaksi, sillä rajoituksia tiukennetaan koko ajan. Tällä hetkellä tytöt esimerkiksi lopettavat kokonaan koulunkäynnin kuudennen luokan jälkeen eivätkä voi hakeutua yliopistoon. Naiset eivät saa myöskään liikkua yksin kodin ulkopuolella. Puolet Afganistanin väestöstä on sysätty julkisen elämän ulkopuolelle.

Nyt Taliban on aloittanut Kabulissa vielä uuden naisiin kohdistuvan moraali- ja propagandakampanjan.

Propaganda ahdistaa

Viime aikoina Kabulissa sijaitsevien talojen seiniin on kiinnitetty banderolleja, jotka muistuttavat naisten hijabin käytöstä. Viestien takana on hyveen edistämisen ja paheen ehkäisemisen ministeriö, joka korvasi Talibanin valtaantulon myötä naisten asioiden ministeriön.

Uusien iskulauseiden kuten ”Kasvojen paljastaminen on tietämättömyyden osoitus” tai ”Hijab merkitsee isän kunniaa ja muslimin ylpeydenaihetta” tarkoituksena on edistää yleistä moraalia. Tosiasiassa propaganda vaikuttaa hyvin kielteisesti naisten henkiseen hyvinvointiin.

Monet naiset sanovat, että Talibanin jatkuva propagointi tekee heistä jännittyneitä ja pelokkaita. Jopa naiset, jotka käyttävät täysin kasvot peittävää hijabia, välttelevät ulosmenoa, koska yleinen ilmapiiri on muuttunut tuomitsevaksi ja pelottavaksi.

”Tarvitsemme koulutusta, emme iskulauseita”

Nuori afgaaninainen Parwin, joka on matkustamassa bussilla äitinsä kanssa, muistaa ajan, jolloin Kabulin kadunvarsia reunustivat muraalit, joissa edistettiin naisten oikeuksia, rauhaa, vapautta ja tasa-arvoa. Hän pitää hyvin surullisena nykytilannetta, jossa Taliban on romuttanut vanhat hyvät arvot ja korvannut ne naisten elämää koskevilla rajoituksilla.

– Afgaaninaiset tarvitsevat enemmän kuin koskaan koulutusta, eivät iskulauseita, jotka pelottavat heitä, Parwin kertoo.

Maliha, toinen kabulilaisnainen, kertoo esimerkkejä elämäänsä liittyvistä useista rajoituksista. ”Emme voi käyttää hajuvettä, nauraa liian kovalla äänellä, puhua miesten kanssa tai ylipäätään olla tekemisissä miesten kanssa, jotka eivät ole sukulaisia tai muslimeja. Tarvitsemme aina miespuolisen saattajan liikkuessamme kodin ulkopuolella.

– Mielestäni ihmiset syntyvät vapaina eikä heitä saa eristää yhteiskunnan ulkopuolelle. Talibanin rajoitukset eivät suojele naisia, vaan työntävät heidät tylysti syrjään ja eristävät heidät sosiaalisesti.

Talibanin propagandakampanjaa koskeva kritiikki on myös saavuttanut hyveen edistämisen ja paheen ehkäisemisen ministeriön, joka kertoi medialle, että kyseiset banderollit on tarkoitettu edistämään islamilaista moraalia. Ministeriö julkaisi viime vuonna 35 kohdan lain, jonka lähes kaikissa kohdissa rajoitetaan naisten henkilökohtaista vapautta. Laki koskee mm. pakollista hijabia ja matkustamisen kieltämistä naisilta ilman miespuolista vartijaa. Laki myös estää naisilta pääsyn useille julkisille paikoille, kuten puistoihin, kuntosaleille tai huvittelukeskuksiin.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.