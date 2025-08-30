Pahanmakuinen lääke käynnistää päivittäisen painiottelun Yondela Kolwenin, 30, ja hänen pienen poikansa välillä. Poika huutaa ja panee kaikin voimin vastaan, mutta äiti voittaa kamppailun aina. Lääkkeen avulla taistelua käydään maailman tappavinta infektiosairautta, tuberkuloosia vastaan.

– Voitan, mutta se, mitä joudun tekemään, tuntuu pahalta, sanoo Kapkaupungissa asuva Kolweni, joka itse kuuluu taudin selättäneisiin.

– Tabletit ovat kitkeriä ja hän sylkee ne useimmiten pois. Se muistuttaa minua ajasta, jolloin jouduin itse ottamaan niitä.

ILMOITUS ILMOITUS

Kolwenin viisivuotias poika kärsii monilääkeresistentistä tuberkuloosista (MDR TB). Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten MDR-tartunnat ovat lisääntyneet vuosien 1990 ja 2019 välillä erityisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti heikosti kehittyneillä alueilla. Kolme korkeinta tartuntalukua kirjattiin Saharan eteläpuolisen Afrikan eteläisessä osassa, Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa.

Etelä-Afrikka on yksi 30 maasta, joihin on kasautunut 80 prosenttia maailman tuberkuloositapauksista. Siellä on myös suurin lääkeresistenttien tartuntojen määrä.

Katkera pala nieltäväksi

Kolwenin pojan MDR TB -tartunta todettiin viisi vuotta sitten. Häntä alettiin lääkitä välittömästi, ja yksi lääkecocktailin lääkkeistä sisältää moksifloksasiinia.

– Hänen täytyy ottaa kahta lääkettä. Toisesta, keltaisesta, hän ei pidä ja hän tunnistaa sen väristä, Kolweni selittää päivittäistä tappelua.

Hän on murskannut tabletit, sekoittanut veteen ja annostellut ruiskulla.

– Toisinaan pitelemme häntä kiinni tai käärimme pyyhkeeseen, jotta saamme lääkkeen annettua, mutta hän sylkee sen suustaan ja annostus jää vajaaksi.

Lääkkeet on myös piilotettu pojan jugurttiin, mutta huonoin tuloksin.

Moksifloksasiini on poikkeuksellisen karvaalta maistuva lääke ja yksi keskeisistä suunkautta otettavista MDR TB -lääkkeistä. Lääkitys on yhdistelmä bedakiliinia, pretomanidia, linetsolidia ja moksifloksasiinia. Yhdistelmä tunnetaan nimellä BpaLM ja se on suunniteltu erityisesti lapsille. Lääkkeen pahan maun takia sen antaminen lapsille on kuitenkin vaikeaa.

Makeutta peliin

Helpotusta lasten lääkitsemiseen on näkyvissä. Stellenboschin yliopiston ja TB Alliancen tutkimuksessa on havaittu, että moksifloksasiinin kitkeryyden peittäminen makealla paransi huomattavasti lasten halua niellä lääke.

Tutkimusta johtanut Graeme Hoddinott Stellenboschin yliopistosta huomauttaa, ettei lasten tuberkuloosin hoitaminen inhimillisellä tavalla ole mahdollista, jos lääke maistuu niin pahalle, ettei lapsi joko niele sitä tai hänet joudutaan pakottamaan.

Lapsilla, joilla diagnosoidaan lääkkeille herkkä tuberkuloosi, on hyvät mahdollisuudet toipua jopa neljässä kuukaudessa. Nieltävänä on vain yksi tabletti ja lapsille suunnitellut lääkkeet voidaan antaa lusikalla tai ruiskulla.

MDR TB on monimutkaisempi juttu. Suuri osa aiemmista lääkkeistä ei ole enää käytössä myrkyllisyytensä vuoksi ja ne on korvattu uusilla.

Nimenomaan moksifloksasiinin vaikuttava aine tekee sitä erittäin pahanmakuisen. MDR TB -tartunnan saaneiden lasten täytyy ottaa lääkettä päivittäin kuudesta yhdeksään kuukauden ajan.

Lääkkeiden uskomattoman paha maku on hänen mukaansa johtanut tilanteisiin, jossa niillä aiemmin hoidetut aikuiset eivät ole voineet lääkitä lapsiaan, koska pelkkä haju on herättänyt vaikeita muistoja.

Hoddinott sanoo, että lääke traumatisoi paitsi lapset myös heidän vanhempansa, jotka joutuvat hoitamaan lastensa lääkityksen.

Tutkimukseen rekrytoitiin vähän alle 100 tervettä erilaisista eteläafrikkalaisista taustoista tulevaa 5–17 vuoden ikäistä lasta. Lapset arvioivat makuja maista ja sylje -paneelissa, jossa he maistoivat veteen sekoitettu lääkettä, mutta eivät nielleet sitä.

Jokainen osallistuja arvioi kolmen eri valmistajan makuja ja rankkasi ne maun, hajun ja muiden piirteiden mukaan. Moksifloksasiinin kohdalla tulos oli selvä; uudet esimerkiksi appelsiinilta tai mansikalta ja vadelmalta maistuvat lääkkeet olivat paremman makuisia kuin markkinoilla olevat MDR TB -lääkkeet.

Tulokset on kerrottu lääkevalmistajille, jotka ovat päivittämässä tuotteitaan lapsille maistuvammaksi.

– Meitä ei yllättänyt se, että monet lapset eivät pitäneet mistään maistamastaan, tiesimme lääkkeen maistuvan kamalalta. Nyt saimme yksinkertaisella tutkimuksella selvän viestin lasten mieltymyksistä lääkkeiden valmistajille.

Ei hopealuoti, mutta tärkeä askel

Alle 14 vuoden ikäisiltä diagnosoidaan vuosittain noin 32 000 monilääkeresistenttia tuberkuloositartuntaa, joten uusien lääkkeiden kehittäminen on välttämätöntä, Hoddinott painottaa.

MDR TB on ollut yksi vaikeimmin hallittavista sairauksista. Yksi syy on lapsiystävällisten lääkkeiden puute.

Moksifloksasiinia voidaan tulevaisuudessa käyttää myös lääkehoidolle herkempien tartuntojen hoitamisessa. Sellaisen saa noin 1,2 miljoonaa lasta vuodessa. Makumieltymysten selvittäminen voi auttaa lapsia syömään lääkkeensä hoidon onnistumisen edellyttämällä tavalla.

– Kyse ei ole hopealuodista, Hoddinott muistuttaa.

– Se ei ratkaise kaikkia tuberkuloosiin liittyviä ongelmia, eivätkä paremmatkaan maut ole hyviä. Lasten tuberkuloosin hoidossa kyseessä on kuitenkin tärkeä askel.

Yondela Kolweni toivottaa paremmalta maistuvat lääkkeet tervetulleiksi.

– Kokemukseni lääkityksestä ei ollut hyvä ja lapselle se on pahempi. Ajattelen, että paremmat maut auttaisivat lapsia ottamaan lääkkeensä karkkien tavoin.