Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen ensi viikon budjettiriihestä konkreettisia keinoja nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa oli 75 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa.
– Oli jo ennakkoon tiedossa, että oikeiston leikkauspolitiikka heikentää osaltaan talouden ja työllisyyden kasvua. Tämä on nuorisotyöttömyyden hätätila. Sadoissa miljoonissa laskettavat nuorisotyöttömyyden kustannukset tulevat kasvamaan, ellei hallitus ymmärrä tukea työllistämistä, Lohikoski toteaa tiedotteessaan torstaina.
Oma palkkatuki nuorille
Lohikoski muistuttaa siitä, että ongelma on, että monella nuorella ei ole lainkaan työkokemusta. Vaikka työllisyyden hoidon vastuu siirtyi kunnille, Orpon hallitus on sitonut niiden kädet heikentämällä palkkatukimalleja vuoden alusta.
Lohikoski esittää välittömiä toimenpiteitä, joilla nuorille voidaan taata nopea väylä ensimmäiseen työpaikkaan.
– Nuorten työpajatoimintaa on vahvistettava, jotta voidaan auttaa niitä nuoria, jotka ovat pudonneet työn ja koulutuksen ulkopuolelle.
– Samalla on luotava nuorille oma reilumpi palkkatukimalli, jolla yrityksiä, järjestöjä ja kuntia kannustetaan tarjoamaan vähintään vuoden mittaisia työsuhteita ensimmäistä työpaikkaansa etsiville.