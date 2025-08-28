Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) hyväksyy rasismin hallituskumppaneiltaan pystyäkseen heikentämään työntekijöiden asemaa ja pienituloisten toimeentuloa.

– Rasismi normalisoituu pääministerin siunauksella. Sinut, Petteri Orpo, tullaan muistamaan pääministerinä, joka hyväksyi rasismin päästäkseen leikkaamaan työntekijöiltä ja pienituloisilta, Koskela sanoo torstaiaamuna lähettämässään tiedotteessa.

Rasismi hallituspuolueissa eli ensisijaisesti perussuomalaisissa nousi esiin vahvasti viime päivien julkisessa keskustelussa, kun ensin Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra väitti tiistaina perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ”väestön vaihtumisen” olevan suomalaisen yhteiskunnan loppu, ja puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puolestaan väitti keskiviikkona Ylen A-studiossa Suomeen saapuneen ”satoja tuhansia enimmäkseen heikkolaatuisia tulokkaita”.

Tämä on rasismia, josta RKP ja kokoomus eivät voi pestä käsiään.

– Perussuomalaiset pyrkivät siirtämään huomion pois itse aiheuttamastaan huonosta taloustilanteesta ja historiallisesta työttömyydestä puhumalla äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta ja ihmisten ”laadusta”, Koskela toteaa ja lähettää terveisiä kahdelle hallituspuolueelle:

Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti torstaiaamuna Helsingin Sanomissa, ettei hyväksy Keskisarjan puheita.