Vasemmistoliiton kuopiolainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Laura Meriluoto on neljäs ehdokas vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi.

– Puolueen puheenjohtajistossa haluan olla rakentamassa yhä vahvempaa vasemmistolaista liikettä, joka tarjoaa uskottavia vaihtoehtoja oikeiston kurjistamispolitiikalle ja kasvattaa tulevaisuudenuskoa kaiken ikäisten ja kaikkialla Suomessa asuvien ihmisten keskuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin vahvasti kantaa ottava Meriluoto sanoo.

Osaamista löytyy

”Muuttuvassa maailmassa on kyettävä tarjoamaan visioita.”

Savo-Karjalan Vasemmisto päätti lauantaina esittää Meriluotoa vasemmistoliiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Puolue valitsee kolme varapuheenjohtajaa.

Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja Juha Pitkänen pitää Meriluotoa vahvana ehdokkaana puoluejohtoon.

– Tunnen Lauran pitkältä ajalta ja tiedän hänen olevan tehtävään sopiva. Lauran sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä järjestöosaaminen toisivat puoluejohtoon hyvän lisän, Pitkänen sanoo.

40-vuotias Meriluoto on yhteiskuntatieteiden maisteri ja syntyisin Kuusankoskelta. Ennen kansanedustajuutta hän on työskennellyt kolmannella sektorilla asunnottomuus- ja päihdetyössä.

Viestille kysyntää

Meriluoto toimii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toisena varapuheenjohtajana. Vuonna 2024 Meriluoto oli ehdolla vasemmistoliiton puheenjohtajaksi.

– Pyrkiessäni vuosi sitten vasemmistoliiton puheenjohtajaksi sain mielestäni melko hyvän kuvan siitä, mitä puolueemme jäsenistö puoluejohdolta toivoo, hän sanoo.

– Vasemmistoliiton viestille on valtavasti kysyntää oikeistohallituksen tuhotessa koko sitä arvopohjaa, jonka varaan hyvinvointivaltiomme on rakennettu. Muuttuvassa maailmassa on kyettävä tarjoamaan visioita.

Marraskuussa Vantaalla

Vasemmistoliitto valitsee uuden puoluejohtonsa puoluekokouksessaan, joka järjestetään Vantaalla 21.−23. marraskuuta. Varapuheenjohtajaehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Meriluodon lisäksi oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen, kajaanilainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen ja lahtelainen aluevaltuutettu Harri Pikkarainen.

Nykyisistä varapuheenjohtajista helsinkiläinen kananedustaja Veronika Honkasalo ja alue- ja kuntapoliitikko Minna Minkkinen ovat ilmoittaneet, etteivät enää asetu ehdolle varapuheenjohtajiksi. varapuheenjohtaja, pyhäjärveläinen Jouni Jussinniemi ei ole vielä kertonut jatkoaikeistaan.

Nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela haluaa jatkaa tehtävässään. Hänelle ei ole tullut haastajia.