Helsingissä on suunnitteilla joukkoliikennelippuihin yli 20 prosentin korotukset lähivuosina. Helsinkiläisten eniten käyttämälle AB-vyöhykkeelle 30 päivän kausilipun hinta nousisi lähes 90 euroon ja kertalipun noin 3,85 euroon.
AB-vyöhykkeellä hinnoissa on ollut nousua jopa 75 prosenttia vuodesta 2010. Ensi vuodelle on tulossa 6,4 prosentin korotus.
Hinnankorotukset ovat esillä tänään maanantaina, kun Helsingin kaupunginhallitus käsittelee Helsingin Seudun Liikenteen eli HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026–2028.
”Kuntavaalien aikaan useat muutkin puolueet alkoivat vaatia halvempaa joukkoliikennettä, mutta nyt vaalilupaukset uhkaavat jäädä unohduksiin.”
Kiskurihinnat
Helsingin Vasemmistoliitto ilmoittaa tiedotteessaan, ettei hyväksy HSL:n suunnitelmassa esitettyä joukkoliikenteen hinnan nousua.
– Joukkoliikenteen tehtävä on helpottaa asukkaiden arkea, mutta hinnat ovat nousseet kiskuritasolle, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Mia Haglund sanoo.
– Vuosittain kallistuvat liput aiheuttavat helsinkiläisille taloudellista ahdinkoa ja vaikeuttavat liikkumista kaupungissa. Kaupungin tulee olla asukkaidensa puolella ja vaatia hintojen nousukierteen pysäyttämistä.
Viikossa tuhansia nimiä
Haglund muistuttaa siitä, että vasemmistoliitto on esittänyt HSL:n hallituksessa lippujen hintojen alentamista jo vuosien ajan. Viime viikolla puolue julkaisi HSL:n lippujen asiaa koskevan vetoomuksen, joka on kerännyt lyhyessä ajassa lähes 4900 allekirjoitusta. Vetoomuksessa sanotaan, että ”ei riitä, että suunnitellut korotukset lipunhintoihin perutaan: vaadimme lippujen hintojen laskua”.
– Vetoomuksen avulla haluamme tuoda hintojen laskua kaipaavien helsinkiläisten äänen vielä vahvemmin kuuluviin. Kuntavaalien aikaan useat muutkin puolueet alkoivat vaatia halvempaa joukkoliikennettä, mutta nyt vaalilupaukset uhkaavat jäädä unohduksiin, Haglund sanoo.
– Vetoomuksen allekirjoittaneet helsinkiläiset ovat suoraan mukana nostamassa ääntä halvemman joukkoliikenteen puolesta.
Vetoomus luovutetaan HSL:n hallitukselle ja HSL:n taloudesta päättäville omistajakunnille.