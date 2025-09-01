ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen budjettiriihen piti alkaa aamupäivällä. Asiat oli neuvoteltu etukäteen niin pitkälle, että valmista piti tulla helposti huomenna tiistaina. Kello 18 varsinainen riihi ei ollut edes alkanut vaan hallituksen johtonelikko on pitänyt pelisääntökeskustelua koko päivän. Syy ovat perussuomalaisten johdon tuoreimmat rasistiset puheet.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti lauantaina, että budjettiriihi ei pääty ennen kuin perussuomalaisten kannat on puitu.

Hallituksen täytyy käydä keskustelu siitä, minkälaista kieltä sopii käyttää, Orpo sanoi aamupäivällä yksin pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Ihmisten luokittelu ja arvottaminen synnyinmaan, sosioekonomisen aseman tai koulutuksen perusteella on epäinhimillistä. Siihen on puututtava. Ja sen me teemme, Orpo lupasi.

Orpo henkilönä suhtautuu epäilemättä vakavasti rasismiin, mutta pääministerinä hän on katsonut sitä sormiensa läpi koko hallituskauden. Eilen sunnuntaina hallituksen rasismin vastainen tiedonanto täytti kaksi vuotta. Perussuomalaiset piti sitä pilkkanaan heti alusta asti. Samoin hallituksen ministereille järjestämää rasismikoulutusta.

Orpo on sietänyt kaiken, koska tämä hallituskokoonpano mahdollisti suuret leikkaukset ja työmarkkinoiden valta-aseman keikauttamisen työnantajien puolelle.

Häntä eivät myöskään häirinneet puheenjohtaja Riikka Purran koko elokuun maahanmuutosta käyttämät puheenvuorot, jotka ovat sisällöllisesti samanlaisia kuin varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan, mutta vähemmän räikeästi muotoiltuja.

Miksi Orpo terästäytyi – jos terästäytyi – juuri nyt?

Yksi syy voi olla se, että perussuomalaiset ovat pilkanneet häntä suht avoimesti jokaisen rasismikohun yhteydessä. Orpon arvovalta on muutenkin hutera, pääministerinä hän on alkanut näyttää vähitellen yhä naurettavammalta sanomalla, että ”hallitus ei hyväksy…” vaikka toiseksi suurin hallituspuolue perussuomalaiset hyväksyy.

Toinen syy on ehkä puolueen kannatuksen kääntyminen kovaan laskuun. Ylen tuoreimmassa kannatuskyselyssä siitä suli 1,7 prosenttiyksikköä ja takamatkaa demareihin on jo yli viisi prosenttiyksikköä. Lisäksi hallitus alkaa olla ennätyksellisen epäsuosittu.

Tähän asti iskut hallitusyhteistyöstä on ottanut perussuomalaiset, mutta nyt lika alkaa tarttua myös kokoomukseen. Kannatuksen alamäkeä lienee vauhdittanut ainakin Palestiinan tunnustamisesta käyty keskustelu, jossa kokoomuksesta valittu presidentti Alexander Stubb on yhdellä puolella, hallitusta panttivankinaan pitävät perussuomalaiset ja kristilliset toisella, ja kokoomus siinä välissä jauhautumassa.

Kaatuuko hallitus tähän kriisiin? Tuskin. Liberaaleille kokoomuslaisille hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on myrkkyä, mutta ovatko hekään valmiita hallituksen hajoamiseen ja uusiin vaaleihin, joissa demareille on tarjolla suurvoitto ja omalle puolueelle taistelu kakkospaikasta nousussa olevan keskustan kanssa.

Todennäköisesti Petteri Orpo ei löydä selkärankaansa tänäänkään. Eiköhän kriisikokouksen jälkeen kuulla tuttua sanahelinää hyvästä ja tarpeellisesta keskustelusta, jonka jälkeen hallitus jatkaa entistäkin vahvempana.

Tähän viittaa se, että hallituspuolueiden puheenjohtajat pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden tänään maanantai-iltana kello 19.15.