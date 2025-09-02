ILMOITUS ILMOITUS

Hallitus yrittää tänään tiistaina saada varsinaisen budjettiriihen käyntiin uusimman rasismikohun varjossa.

Maanantaina hallituksen johtoviisikko käsitteli koko päivän pelisääntöjä sen jälkeen, kun perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja oli ennalta suunnitellun oloisesti puhunut heikkolaatuisista maahanmuuttajista. Perussuomalaiset mainostivat kyseistä A-studiota etukäteen kanavissaan.

Lauantaina puheenjohtaja Riikka Purra sanoi hyväksyvänsä Keskisarjan puheet.

Maanantaina illalla hallituksen johtonelikko tuli median eteen kertomaan, että sopu on syntynyt, kaikki ovat sitoutuneet rasismin vastaiseen tiedonantoon, joka annettiin kaksi vuotta sitten ja luottamusta riittää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) mainosti uutena elementtinä, että siitä tulee ”seurauksia”, jos rikkoo rasistisilla puheilla tiedonantoa. Ministerien rikkeet käsitellään hänen johdollaan hallituksessa, kansanedustajien hallituspuolueiden ryhmäkokouksissa.

Jo samana iltana Purra kiisti Helsingin Sanomille, että mistään uudesta menettelystä olisi sovittu.

– Tietenkään toiset ryhmät eivät voi määrittää, mitä yksi ryhmä tekee ja päättää, Purra veti mattoa Orpon jalkojen alta.

”Nolo farssi pääministerille”



Tilanne oli sekava ministerien palaillessa tiistaiaamuna Smolnaan, jossa budjettiriihi pidetään. Orpo väitti, että sanktiot tulevat ”selkeästi”, ja on vakava paikka, jos joku ryhmä päättää, että ei sanktioida. Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) piti sanktioita merkittävänä muutoksena aiempaan.

Vasemmistoliitosta kommentoitiin, että Purra pyyhkii Orpolla pöytää kerta toisensa jälkeen.

”Näin se menee joka kerta. Ensin perussuomalaiset puhuu rasistisesti, koska puolue on rasistinen, sitten pääministeri sanoo, että ei saa puhua rasistisesti. Lopuksi Purra pyyhkii pääministerin sanomisilla pöytää”, puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Myös kansanedustaja Veronika Honkasalon mielestä perussuomalaiset ”pyyhkii pääministerillä pöytää”.

”Kaikkein noloin tämä farssi on pääministerille”, Honkasalo kommentoi X:ssä.

Pian maanantain tiedotustilaisuuden jälkeen Orpolla ”pyyhki pöytää” myös perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos. Hän sanoi Iltalehdelle, ettei pidä hallituksen rasismitiedonantoa erityisen tärkeänä.

– Tämmöisten tiedonantojen pohtimisen sijaan pitäisi tehdä ihan oikeaa politiikkaa ja keskittyä vaikka maahanmuuton tuomiin ongelmiin ja muihin poliittisiin kysymyksiin.

Grönroos puolusti koko kohun käynnistänyttä Keskisarjaa. Hän toivoi tämän puheiden herättävän mahdollisimman paljon keskustelua ”yhteiskunnassa käynnissä olevasta maahanmuuttajatilanteesta”.

Budjettiriihi alkaa siis tilanteessa, jossa hallituspuolueet ovat eri mieltä siitä, mitä ne eilen sopivat. Pääministerin jo muutenkin ohut arvovalta oheni taas lisää vaikka maanantain oli tarkoitus näyttää, että mitta on täynnä.