Toimihenkilökeskusjärjestö STTK esittää palkansaajien sivukulujen siirtämistä 4,1 prosenttiyksiköllä työnantajille ensi vuodesta alkaen. Tällöin kilpailukykysopimuksen aiheuttama ostovoimavaje kuroutuisi umpeen kahdeksassa vuodessa, järjestö toteaa tiistaina julkistamassaan ostovoimakatsauksessa.

STTK:n mukaan kysyntävaje on suurin kasvu este. Sivukulujen siirto lisäisi kysyntää ja tukisi talouden elpymistä. Ostovoima vahvistuisi siirron myötä kaksi miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin kolmen prosentin palkankorotuksia, järjestö vinkkaa budjettiriiheen kokoontuneelle hallitukselle.

Kustannuskilpailukyky on ennätystasolla, joten nyt on STTK:n mukaan varaa siirtää sivukuluja työnantajille. Lisäksi yhteisövero on laskemassa 18 prosenttiin, ja yrityssektori nauttii kasvavista tutkimus- ja kehitystuista sekä puhtaan siirtymän investointikannustimista.

Sivukulujen siirto ei heikentäisi julkista taloutta toisin kuin hallituksen keväällä päättämät veronalennukset.

Sivukuluja siirrettiin työnantajilta palkansaajille vuoden 2026 kilpailukykysopimuksessa Juha Sipilän hallituksen kaudella. Kiky-sopimus on heikentänyt palkansaajien ostovoimaa noin miljardilla eurolla vuosittain vuodesta 2020 lähtien.