Hallituspuolueiden pelisäännöissä rasististen puheiden suhteen mikään ei käytännössä muutu, ilmeni hallituspuolueiden ryhmänjohtajien kokouksen jälkeen tiistaina aamupäivällä. Pääministeri Petteri Orpo lupasi maanantaina sanktioita, mutta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kiisti uuden menettelyn melkein saman tien.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi kokouksen jälkeen kaikkien olleen yksimielisiä siitä, että ryhmänjohtajat ottavat normaalistikin käsittelyyn sen, ovatko hallituspuolueiden edustajat toimineet hallitusohjelman mukaisesti eduskunnassa.

Nyt tarkasteluun otetaan lisäksi se, ovatko edustajat toimineet myös hallituksen kaksi vuotta sitten antaman rasismin vastaisen tiedonannon mukaisesti.

Kopran mukaan mitään yli puolueiden menevää sanktiointia ei tule, vaan jokainen eduskuntaryhmä sanktioi omat edustajansa, ja ryhmänjohtajat seuraavat, että tämä myös toteutuu. Jos asia ei ratkea ryhmyreiden pöydässä, se siirtyy puolueiden puheenjohtajien pöytään.

Jatkossa pitäisi siis luottaa siihen, että jos ja kun perussuomalaisten kansanedustaja puhuu tavalla, joka on tulkittavissa rasistiseksi, perussuomalaiset rankaisee edustajaa ryhmänjohtaja Jani Mäkelän johdolla.

Jos ei rankaise, tämä voi Kopran mukaan johtaa jopa hallituskriisiin.

Mäkelä sanoi aiemmin tiistaina, että maanantaina kerrottu sanktiomenettely on uutisankka.

Hässäkän aikaan saaneelle kansanedustaja Teemu Keskisarjalle ei ole tiedossa tänään pidetyn kokouksen perusteella mitään seuraamuksia, koska uudet pelisäännöt eivät tue takautuvasti voimaan.