Hallituksen tällä erää toista päivää jatkuva rasististen puheiden pelisääntökeskustelu noudattaa populistipuolueiden ydinlogiikkaa. Siihen kuuluu demokraattisten instituutioiden tekeminen naurunalaiseksi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kirjoittaa.

Koskelan mukaan perussuomalaisten toiminnassa ei siis ole kyse ”vain parista hassusta sattumasta vaan puolueen populistiseen luonteeseen kiinteästi liittyvästä toimintamallista”.

”Nyt kun hallituksesta on tehty sketsi ja pääministeristä narri, on seuraava kohde koko eduskunnan integriteetti”, hän ennakoi.

Koskelan mukaan tämän ei pitäisi yllättää ketään, koska persut tietävät, miten peliä pelataan.

”Mutta eivät siksi, että he olisivat keksineet pelin, vaan siksi, että pelilauta on pelattu läpi niin monta kertaa. Katsokaa MAGA-liikettä, Unkaria tai Puolaa – jokaisessa demokraattisilta instituutioilta, kuten oikeuslaitoksilta ja journalismilta, on viety vapauksia populismin nimissä.”

”Samalla instituutioilta viedään arvovaltaa: koska mikään muu kuin populistinen liike ei voi edustaa ´oikeaa kansaa`, ei muita edustukselliseen demokratiaan kytkeytyviä tahoja tarvitse ottaa vakavasti eikä heidän sääntöjään tarvitse noudattaa.”

Koskela lainaa totalitarismin syntyä tutkinutta Hannah Arendtia, joka kirjoitti vuonna 1948, että ”totalitaariset liikkeet käyttävät demokraattisia vapauksia sekä oikein että väärin voidakseen lakkauttaa ne”.

Ja näin tämä menee edelleen, vuonna 2025, Koskela toteaa.

Hänen mukaansa tästä seuraa vääjäämättä johtopäätös, että populistien kanssa ei voi pärjätä perinteisessä politiikan pelissä, koska he eivät noudata perinteisen politiikan pelin sääntöjä.

”Dilemma syntyy siitä, että jos et reagoi rasismiin, hyväksyt rasismin, mutta jos reagoit, vahvistat populistien rasistista viestiä. Populistit tietävät tämän ja siksi maksimoivat näkyvyytensä yhä räikeämmiksi käyvillä mediaspektaakkeleilla (kyllä, arvon media, populistit pitävät pilkkanaan myös teitä).”

Yksi johtopäätös on Koskelan mielestä melko ilmeinen:

”Jos et halua, että populisti kusee muroihisi, ei kannata mennä populistin kanssa aamiaiselle. Tämä kerrottiin Petteri Orpolle reilut kaksi vuotta sitten ja sanotaanko näin, että Sanna Marinin aamiaiskohu jää tämän pelleilyn rinnalla kauas kakkoseksi.”

Koskelan mukaan Orpon virheestä maksaa koko demokratia. Virhe on se, että ”populistit eivät nouse valtaan vahingossa, vaan muiden puolueiden aktiivisella myötävaikutuksella”.