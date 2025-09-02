Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto esittää marraskuussa pidettävässä vasemmistoliiton puoluekokouksessa kahta henkilöä puolueen varapuheenjohtajistoon. Piirijärjestö esittää 1. varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jessi Jokelaista ja 2. tai 3. varapuheenjohtajaksi pääluottamusmies Jouni Jussinniemeä.

Jokelainen on jo aiemmin ilmoittautunut varapuheenjohtajakisaan. Varapuheenjohtajana vuodesta 2019 toiminut Jussinniemi ei ole aiemmin kertonut kannastaan jatkokauteen.

Piirijärjestön mukaan ensimmäisen kauden kansanedustaja Jessi Jokelainen Oulusta tuo johtoon tuoretta voimaa ja koko Suomen näkökulman.

– Jessi edustaa helposti lähestyttävää, arkeen kiinnittyvää ja yhteisöllistä vasemmistoa. Hän on puhunut paljon siitä, miten vasemmistoliitto on ainoa oikea, varteenotettava vastavoima leikkauspolitiikalle ja varallisuuden keskittymiselle, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Juha-Matti Mustonen.

– Jessin vasemmistoliitto tekee politiikkaa, jossa myös maaseutu ja syrjäseudut saavat kukoistaa. Hänen visionsa yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ekologisen kestävyyden ja rohkeuden puhua yhteisöllisyydestä yksilökeskeisessä ajassa.

Pitkän linjan ay-aktiivi ja kaivosalan pääluottamusmies Jouni Jussinniemi on ollut puolueen varapuheenjohtaja vuodesta 2019. Hän toimii Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtajana, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettuna sekä maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajana.

– Jouni on tavallisten, työtä tekevien ihmisten ja lähipalvelujen puolustaja, joka tuntee päätöksenteon niin kunnissa, hyvinvointialueella kuin työpaikoilla. Jounilla on vankka kokemus työelämän kehittämisestä niin valtakunnallisissa kuin kansainvälisissä ympyröissä. Jouni on pienen paikkakunnan suuri vasemmistosoturi henkeen ja vereen, kuvaa Mustonen.

Jussinniemi on myös väkevä järjestötyön osaaja ja on kiertänyt ahkerasti ympäri Suomen varapuheenjohtajan tehtävässä.

– Hänellä on selkeä vasemmistolainen arvopohja sekä lämmin ja osallistava johtamistapa. Jouni kiertää ahkerasti koko Suomea ja vie jäsenten ja kansalaisten viestit toreilta neuvottelupöytiin ja takaisin, Mustonen tiivistää.

Aiemmin varapuheenjohtajan paikkaa ovat ilmoittaneet tavoittelevansa kansanedustaja Laura Meriluoto Kuopiosta, kajaanilainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen ja lahtelainen aluevaltuutettu Harri Pikkarainen.

Nykyisistä varapuheenjohtajista helsinkiläinen kananedustaja Veronika Honkasalo ja tamperelainen alue- ja kuntapoliitikko Minna Minkkinen eivät enää asetu ehdolle.