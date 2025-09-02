ILMOITUS ILMOITUS

Hallitus sai tiistaina rivinsä joten kuten järjestykseen taas yhden rasismikohun ja yksien pelisääntökeskustelujen jälkeen. Uutta on nyt se, että hallituspuolueiden kansanedustajien puheita ja tekoja arvioidaan jatkossa myös kahden vuoden takaisen yhdenvertaisuustiedonannon näkökulmasta.

Vanhastaan kaikki hallituspuolueet vahtivat edustajiensa toimintaa hallitusohjelman toteuttamisessa. Eli rapsut tulee, jos äänestää hallituksen esityksiä vastaan, mutta nyt myös silloin, jos puhuu rasistisia. Jos joku ryhmä, käytännössä perussuomalaiset, ei tähän itsenäisesti taivu, muiden hallituspuolueiden ryhmänjohtajat panevat painetta, ja viime kädessä asia menee hallituspuolueiden puheenjohtajien käsittelyyn.

Taas yhteen noloon tilanteeseen joutunut pääministeri Petteri Orpo vakuutteli yksimielisyyttä asiasta valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa.

Teemu Keskisarjan puheista alkanut kohu on haudattu, mutta kuinka pitkäksi aikaa? Rasismi ei perussuomalaisista lähde hallituksen pelisäännöillä. Se on herrasmiesasetusten sijaan puolueen DNA:ssa. Se on se, miksi perussuomalaiset on olemassa. Se on kortti, johon tartutaan, kun puolueen toiminta hallituksessa saa sen kannatuksen syöksymään ja äänestäjien katse yritetään siirtää muualle.

Rasismiriihi rauhoittaa tilanteen ehkä aluksi, mutta ennen pitkää jollekin putoamista pelkäävälle perussuomalaisten kansanedustajalle tulee tarve profiloitua. Sitten punnitaan porukalla, menivätkö puheet rasismirajan yli ja onko perussuomalaisten eduskuntaryhmä valmis rankaisemaan jäsentään siitä, mitä kaikki muutkin ajattelevat.

Jos hallitus kestää kasassa vaalikauden loppuun, edessä on vielä monet pelisääntökeskustelut.