Turkulainen kaupunginvaltuutettu sekä ihmisoikeus- ja antirasismiaktivisti Paco Diop on ehdolla vasemmistoliiton toiseksi varapuheenjohtajaksi. Diop kertoi ehdokkuudestaan keskiviikkona. Ehdokkuuden tavoitteena on vahvistaa puolueen äänestäjille tärkeää viestiä oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, solidaarisuudesta ja ekologisuudesta.

Varapuheenjohtajat valitaan vasemmistoliiton puoluekokouksessa Vantaalla marraskuussa.

– Suomi tarvitsee nyt rohkeaa johtajuutta ja päättäjiä, jotka eivät vaikene epäoikeudenmukaisuuden edessä. Tarvitsemme myös ei-valkoisia, antirasistisia aktivisteja ja päättäjiä; ihmisiä, jotka uskaltavat katsoa eriarvoisuutta silmiin ja sanoa: ‘Tämä ei käy’, Diop toteaa.

Paco Diop on asunut Suomessa 19 vuotta ja tehnyt pitkäjänteistä työtä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja monikulttuurisuuden edistämiseksi. Hän haluaa viedä yhteiskunnallisen työn nyt seuraavalle tasolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajana. Ehdokkuutta tukee puolueosasto Etelä-Turun Vasemmisto ry.

Diopille tärkeitä teemoja ovat ilmasto-oikeudenmukaisuus, eläinten oikeudet, vammaisten yhdenvertaisuus ja kansainvälinen solidaarisuus. Ehdokas painottaa, että ratkaisut on rakennettava ymmärtäen intersektiot, eli sen kuinka syrjintä ja eriarvoisuus kietoutuvat toisiinsa.

– On aika näyttää, että vasemmistoliitto ei ole vain poliittinen puolue, vaan kansanliike, joka puolustaa ihmisiä, ilmastoa ja oikeudenmukaisuutta. Jokainen ääni on askel kohti yhdenvertaisempaa ja ilmastoystävällisempää Suomea, Diop sanoo.

Aiemmin varapuheenjohtajan paikkaa ovat ilmoittaneet tavoittelevansa kansanedustaja Laura Meriluoto Kuopiosta, kajaanilainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen, lahtelainen aluevaltuutettu Harri Pikkarainen, kansanedustaja Jessi Jokelainen ja nykyinen varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi.