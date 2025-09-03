ILMOITUS ILMOITUS

– Oikeistohallituksen “tukipaketti” rakennusalalle on kaikkien aikojen huijaus, sano vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

– Uudet päätökset korkotukilainoista tulevat johtamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon romahtamiseen jo ensi vuonna, ja vuonna 2027 korkotukilainavaltuuksia olisi enää murto-osa nykyisestä tasosta.

Budjettiriihessä hallitus päätti uudelleenjaksoittaa korkotukilainojen myöntämisvaltuuksia siten, että lainavaltuudet laskevat tämän vuoden 1,75 miljardista ensi vuonna 1,135 miljardiin ja vuonna 2027 500 miljoonaan.

Koskela huomauttaa, että “rakennusalan vauhdittamiseksi” kutsutut toimet yhdessä aiempien päätöksien kanssa tarkoittavat kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajamista.

– Hallituksen epäonnistunut politiikka on johtanut massatyöttömyyteen ja kääntänyt asunnottomuuden Suomessa kasvuun ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Tästä huolimatta mitään korjausliikettä ei tehdä vaan rakennusalan ahdinkoa syvennetään entisestään.

Petteri Orpon hallitus on aiemmin leikannut rajusti asumistukea, lopettanut asumisoikeusasuntojen rakentamisen ja heikentänyt erityisryhmien investointiavustusta. Koskelan mukaan budjettiriihen päätökset ovat jatkumoa samalle politiikalle.

– Oikeistohallitus näyttää johdonmukaisesti romuttavan Suomen 2000-luvun linjaa asunnottomuuden torjunnan mallimaana. Samalla kun rikkaita palkitaan miljardiluokan veronalennuksilla, yhä useampi suomalainen joutuu kodittomaksi.

Rakentaminen on Suomessa jo ennen uusia päätöksiä ennätyksellisen syvässä taantumassa. Vuosina 2023 ja 2024 aloitettiin vain 18 000 asunnon rakentaminen ja kuluvanakin vuonna jäädään alle 20 000:n. Kestävä rakentamisen taso on 31 000–35 000 asuntoa vuodessa.

Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen totesi ennen riihtä useiden vuosien aikana kertyneen tuotantovajeen olevan paha este muun muassa palvelusektorin kasvulle, kun kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole tarjolla.

– Hallitus lapioi jo multaa suomalaisen rakentamisen haudalle, Palonen synkisteli.

”Työllisyystoimet näpertelyä”



Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto sanoo oikeistohallituksen nostaneen kädet pystyyn massatyöttömyyden keskellä.

– Riihessä linjatut työllisyystoimet ovat näpertelyä ja samalla hallitus päätti entisestään syventää rakennusalan ahdinkoa romuttamalla kohtuuhintaisen asuntotuotannon.

Vasemmistoliitto on toistuvasti esittänyt rakennusalan pelastuspakettia, jossa lisättäisiin etenkin kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Hallituksen päätöksien myötä korkotukilainojen myöntämisvaltuudet ja sitä kautta kohtuuhintainen asuntotuotanto putoaa vuoteen 2027 mennessä noin neljännekseen aiemmasta tasosta.

– Oikeistohallituksen politiikka on johtanut paitsi Euroopan huonoimpaan työllisyyskehitykseen, myös asunnottomuuden kasvuun ja tilanne uhkaa edelleen pahentua. Surkeista tuloksista huolimatta hallitus näyttää edelleen uskovan, että sosiaaliturvaleikkaukset ja työntekijöiden aseman heikentäminen tuovat lisää työpaikkoja, Meriluoto sanoo.

Työllisyyspalveluiden käyttö romahti



Meriluoto muistuttaa oikeistohallituksen leikanneen nuorten kuntoutuksesta, työllisyysmäärärahoista ja palkkatuesta, mikä näkyy nyt työllisyyspalveluiden heikkona saatavuutena. Palveluiden käyttö on laskenut 17 prosenttiyksikköä vuodessa samalla kun työttömyys on kasvanut ja pitkittynyt. Hallitus on lisäksi poistanut työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan, mikä on vaikeuttanut lyhytkestoisen ja osa-aikaisen työn vastaanottamista.

– Monissa kunnissa palkkatukirahat ovat loppuneet jo alkuvuodesta, mikä vaikuttaa suoraan pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Nyt tarvittaisiin panostuksia työllisyyspalveluihin ja aidosti kannustavia uudistuksia, kuten työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan palauttaminen, Meriluoto sanoo.