Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen budjettiriihipäätöstä nostaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta.

Tällä hallitus arvioi sopeuttavansa valtion taloutta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan puun korkeampi hinta johtaa siihen, että samalla hakkuumäärällä saadaan isompi tuotto. Korkeampi tuloutustavoite ei siis johtaisi lisähakkuisiin.

– Tutkijayhteisö on jo vuosikymmenien ajan varoitellut, että hakkuutaso Suomessa on liian korkea. Puuntuotannollinen kestävyys, ekologisesta kestävyydestä puhumattakaan, on ylitetty heittämällä, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Meidän pitäisi puhua keinoista hakkuiden vähentämiseksi ja metsien elvyttämiseksi.”

Taantumuksellista keskustelua

Honkasalo suhtautuu skeptisesti Essayahin arvioon.

– Vaikka Essayahin arvio pitäisi paikkansa eikä Metsähallituksen tuloutustavoitteen nosto johtaisikaan lisähakkuisiin, tällainen keskustelu on taantunutta. Meidän pitäisi puhua keinoista hakkuiden vähentämiseksi ja metsien elvyttämiseksi, hän sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että nykyinen hakkuutaso on tutkimusten mukaan johtanut metsien hiilinielujen romahtamiseen. Metsämaat ovat Suomessa kääntyneet peräti päästölähteeksi, ja tähän on johtanut erityisesti liian korkea hakkuutaso.

Pahaa jälkeä

Honkasalon mukaan hallituksen metsäpolitiikka on lyhytnäköistä. Hänestä sellu- ja paperiteollisuutta autetaan takomaan lyhyen aikavälin voittoja pidemmän aikavälin ilmasto- ja ympäristökehityksistä piittaamatta.

– Hallitus on eri päätöksillään, kuten metsävähennyksen korottamisella ja tieteenvastaisilla vanhojen metsien suojelukriteereillä vain kannustanut entistä suurempiin ja laajempiin hakkuisiin, hän sanoo.

– Tässä tehdään pahaa jälkeä niin ilmastolle ja ympäristölle kuin metsäteollisuudelle itselleenkin. Eikä unohdeta tavallisia suomalaisia mökkeilijöitä ja metsässä virkistäytyjiä.