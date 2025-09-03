Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies arvioi, että pahimmat uhkakuvat eivät budjettiriihessä toteutuneet.

– Silti eläkeläisten näkökulmasta budjetissa on vain vähän hyvää ja hallitseva maku on hyvin hapan, hän sanoo Eläkeläiset ry:n verkkosivuillapääministeri Petteri Orpon johtaman oikeistohallituksen tiistaina päättyneestä budjettiriihestä.

Hän listaa eläkeläisten elämään vaikuttavia muutoksia:

– Kuntien valtionosuuksiin tulee 75 miljoonan euron leikkaus. Tämä ei ainakaan paranna eläkeläisille tärkeitä kunnallisia palveluita. Myöskään sote-palveluista vastaavien hyvinvointialueiden rahoitukseen ei tule helpotusta.

– Asumisen kehittämiskeskus Aran rahoitusta leikataan niin voimakkaasti, että monien eläkeläisten tarvitsemat edulliset vuokra-asunnot tai esteettömyysremonttien rahoitus jäävät saamatta.

Leikkauksilta vältyttiinkin

Koskimies painottaa kutienkin sitä, että tärkeää on huomata myös se, mitä budjetissa ei ole.

– Esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukeen ei tullut lisäleikkausta. Myöskään järjestöjen valtionavustuksiin ei tullut pelättyjä jättileikkauksia. Niin sanotut Purran listan leikkaukset jäivät pitkälti tyhjiksi uhkauksiksi, hän kiittää.

Hän muistuttaa siitä, että järjestöt eivät voi huokaista helpotuksesta. Edelleen voimassa ovat hallitusohjelmassa ensi ja seuraavalle vuodelle sovitut historiallisen suuret leikkaukset järjestöjen avustuksiin, joita vielä viime kevään kehysriihessä tuli lisää.

– Emme myöskään tiedä, kuinka leikkaukset kohdennetaan kullekin järjestölle ja miten avustuksia halutaan poliittisesti ohjata, hän kirjoittaa.

– Löyhässä hirressä roikkuminen siis jatkuu.

Hän arvioi budjettiriihen ehkä keskeisimmän johtopäätöksen olevan se, että ääntä järjestöjen on pidettävä jatkossakin.