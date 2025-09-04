ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen alkuviikon rasismiriihi lainehti eduskunnan syyskauden ensimmäiselle kyselytunnille. Oppositio yritti saada vastauksia perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta, mutta pääministeri Petteri Orpo otti puheenvuorot itselleen. Syntyi epäily, että Orpo ei uskalla päästää Purraa puhumaan, jotta jupakka ei lähde uusille kierroksille.

Kyselytunnin aloittanut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen osoitti sanansa suoraan Purralle epäilemällä hallituksen toimintakykyä alkuviikon tapahtumien jälkeen.

– Työttömyys kasvaa, valtio velkaantuu, konkurssien määrä on ennätyskorkealla. Näiden vaikeuksien edessä ja tässä tilanteessa Suomen istuva oikeistohallitus joutuu käyttämään juuri päättyneessä budjettiriihessään suurimman osan ajasta sen asian käsittelyyn, joka meille kaikille suomalaisille on aivan selvä: jokainen ihminen on saman arvoinen, Tuppurainen kuvaili.

Hän kysyi, onko hallitus toimintakykyinen.

– Ministeri Purra, kun nyt pääsitte rasismisopuun, niin jos nyt jatkossa joku kansanedustaja, vaikkapa perussuomalaisten kansanedustaja, puhuu maahanmuuttajista ihmisarvoa alentavasti heikompilaatuisina, tuleeko tästä seuraamuksia, valtiovarainministeri Purra?

Orpo perusteli puheenvuoron viemistä Purralta sillä, että yhdenvertaisuus on hyvin vahvasti hallituksen yhteinen asia.

– Tämä on aivan selvää, että tässä maassa ihmiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Se on hallituksen linja, ja se on eduskunnan linja.

– Pääministeri joutuu vastaamaan ministeri Purran puolesta, ja tämän vastauksen kuultuani ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että hallitus joutuu edelleen käymään tätä keskustelua, jonka todellakin pitäisi olla meille kaikille aivan selvä – ja joka on kaikille suomalaisille aivan selvä, Tuppurainen sanoi jatkokysymyksessään.

Krista Kiuru (sd.) sanoi rasismin olevan ”itse asiassa aika erikoinen arvovalinta hallitukselta”.

– Teillä eivät meinaa pysyä nämä mölyt mahassa. Pääministeri Orpo, näytti äsken, että te ette voinut antaa puheenvuoroa Riikka Purralle, koska te pelkäsitte, mitä hän sanoisi. Siltä se tänne katsomoon näyttää.

Purra pysyi kyselytunnilla hiljaa siihen asti, kun siirryttiin talous- ja verokysymyksiin.