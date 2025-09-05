Palestiinalaisia tutkijoita on joutunut tukalaan tilanteeseen ulkomaalaislain muutosten vuoksi. Maahanmuuttovirasto Migri ei enää hyväksy Palestiinan passia henkilöllisyyden todentamiseksi, kertoo Tieteentekijöiden liitto. Se vetoaa sisäministeriin ja hallitukseen tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi.

Pahimmillaan tilanne voi johtaa tutkijoiden karkotukseen Suomesta.

Tieteentekijöiden jäsenten yhteydenottojen mukaan useat suomalaisissa yliopistoissa tohtorintutkintoa suorittavat palestiinalaiset tutkijat eivät voi enää uusia oleskelulupaansa. Tämä vaarantaa heidän mahdollisuutensa jatkaa tutkimustyötään Suomessa.

Tilanne johtuu uudesta ulkomaalaislain ja tutkija- ja opiskelijalain muutoksesta. Se edellyttää, että oleskeluluvan hakijan henkilöllisyys todennetaan kansalaisuusvaltion myöntämällä passilla. Tämä sulkee pois Palestiinan passin, jota Maahanmuuttovirasto ei enää hyväksy henkilöllisyyden todisteeksi. Ulkoministeriö sen sijaan rinnastaa Palestiinan passin edelleen kansalliseen matkustusasiakirjaan.

Eräs palestiinalaistutkija kuvaa liitolle tilannettaan näin:

”Oleskelulupani vanheni 31.5.2025, ja jätin jatkohakemuksen jo maaliskuussa 2025. En ole tähän päivään mennessä saanut Maahanmuuttovirastolta virallista päätöstä – ainoa viesti on ollut sähköposti, jossa kerrottiin, ettei passiani enää hyväksytä. Tämä jättää minut äärimmäisen epävarmaan tilanteeseen, vaikka hakemukseni on tehty ajoissa ja minulla on voimassa oleva työsopimus yliopistoon. Tämä ei ole vain henkilökohtainen kriisi, vaan laajempi kysymys akateemisesta vapaudesta, yhdenvertaisesta kohtelusta ja kansainvälisten tutkijoiden turvallisuudesta Suomessa.”

Liitto on nähnyt kyseisen jäsenen työsopimukset ja oleskeluluvan jatkoon liittyvät sähköpostit Migrin kanssa. Sitaatti julkaistaan jäsenen luvalla, mutta nimettömänä hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.

Hallitus vei hätäisesti läpi



Hallitus on toistuvasti korostanut osaamisperusteisen maahanmuuton merkitystä, mutta ei Tieteentekijöiden liiton mukaan kykene erottamaan eri maahanmuuttajaryhmiä toisistaan, kun muutos kohdistuu kaikkiin ulkomaalaislain piirissä oleviin.

Tieteentekijät pitää kohtuuttomana, että Suomessa jo oleskelevat ja tänne laillisesti saapuneet kansainväliset osaajat on asetettu tilanteeseen, jossa heillä on jäämässä tutkimus ja tohtorintutkinto kesken hallituksen läpiviemän muutoksen takia.

Liitto myös moittii kyseisen lainsäädäntöprosessin olleen poikkeuksellisen suljettu ja kiireellinen. Lausuntopyyntö asiasta lähetettiin vain rajatulle joukolle, eikä esimerkiksi Tieteentekijöitä kuultu lainkaan, vaikka muutos vaikuttaa suoraan kansainvälisiin tutkijoihin, joita se edustaa. Julkista lausuntokierrosta ei järjestetty, ja lausuntoaika oli harvinaisen lyhyt.

Eduskunnan keskusteluissa ei huomattu nyt esille noussutta tilannetta. Puheenvuoroja käyttivät pääasiassa perussuomalaiset, jotka juhlivat ulkomaalaislain kiristyksiä.

Tieteentekijät vetoaa sisäministeriin ja hallitukseen, että tilanne korjataan viipymättä. Hallituksen tulee ilmaista selkeästi, että Palestiinan passi rinnastetaan jatkossakin kansalliseen matkustusasiakirjaan, kuten ulkoministeriö jo tekee.

Lisäksi liitto vaatii, että tulevat lainsäädäntöprosessit toteutetaan avoimesti, asiantuntijoita kuullen ja perusoikeuksia kunnioittaen. Kansainvälisten tutkijoiden asema Suomessa ei saa vaarantua kiireellisesti valmisteltujen ja huonosti arvioitujen lakimuutosten vuoksi.