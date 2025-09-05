ILMOITUS ILMOITUS

Hallitus esitti alkuviikon budjettiriihessä lähes kolmanneksen leikkausta Suomen elokuvasäätiön tukivaroihin. Kyse on 7,8 miljoonasta eurosta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan hallitus ei leikkaa vieläkään ympäristölle haitallisista yritystuista vaan ajaa mieluummin suomalaisen elokuva-alan alas.

– Ei tästä voi muuta päätellä, kuin että hallitusta ei suomalainen elokuva tai kulttuuri kiinnosta. Leikkaus Suomen elokuvasäätiön tukiin olisi kuolinisku suomalaiselle elokuvalle ja hallitus tietää sen kyllä, sanoo Koskela.

Ilman Suomen elokuvasäätiön tukea suomalainen elokuvatuotanto ei käytännössä ole mahdollista.

– Hallituspuolueiden välinpitämättömyys suomalaista kulttuurituotantoa kohtaan on ilmeistä. Suhde kulttuurialaan on ylimielinen ja penseä – edes ministeri ei näytä puolustavan suomalaisia kulttuurintekijöitä, sanoo Koskela.

Koskela kritisoi hallituspuolueita kaksinaamaisuudesta.

– Kokoomus puhuu kauniisti työstä ja yrittäjyydestä, mutta on jälleen ajamassa kulttuurialan ihmisiä työttömiksi ja yrityksiä alas. Perussuomalaiset väittävät olevansa suomalaisen kulttuurin asialla, mutta leikkaavat siitä aina kun mahdollista. Tällaisia farsseja on vaikea käsikirjoittaa.

Suomen elokuvasäätiön mukaan ala on jo valmiiksi kriisissä. Esimerkiksi näyttelijöistä on tällä hetkellä 30 prosenttia työttömänä johtuen aiemmista kulttuurin leikkauksista ja markkinatilanteesta.

Nyt esitettävä leikkaus on tarkoitus kompensoida uudella suoratoistopalveluille suunnatulla maksuvelvoitteella. Sen tuomat varat olisivat kuitenkin kerättävissä ja käytettävissä aikaisintaan vuonna 2028.

Onko silloin enää tuotantoyhtiöitä ja ammattilaisia tekemässä kotimaisia elokuvia? Voimmeko jättää suomalaisen elokuvakulttuurin monimuotoisuuden kaupallisten kansainvälisten toimijoiden varaan? Elokuvasäätiö kysyi leikkauksen tultua julki.