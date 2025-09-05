ILMOITUS ILMOITUS

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) päätti perjantaina, että Suomi liittyy Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta.

Valtonen teki vallassaan olevan päätöksen siitä huolimatta, että hallituskumppaneista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustivat sitä ja jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra perusteli, että julistus ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjan mukainen eikä siinä oteta riittävästi huomioon Israelin turvallisuustarpeita.

Valtonen kuvaili Ranskan ja Saudi-Arabian johtaman prosessin olevan pitkiin aikoihin merkittävin kansainvälinen ponnistus luoda edellytykset kahden valtion ratkaisulle. Hänen mukaansa se on eduskunnassa yksimielisesti hyväksytyn Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukainen.

Merkittävä osa Suomen verrokkimaista on myös liittynyt tai liittymässä julkilausumaan.

Julkilausuman tavoitteena on saada laaja tuki toimille Gazan sodan lopettamiseksi ja kahden valtion mallin toteuttamiseksi. Valtonen tiivisti sen tavoitteet näin: Hamasin poistaminen Palestiinan hallinnosta ja Hamasin aseistariisunta, israelilaisten ja palestiinalaisten turvallisuuden takaaminen, vihanpidon päättäminen ja alueen maiden keskinäisten suhteiden normalisointi.

Julkilausumassa on eritelty Palestiinalaishallinnolta edellytettäviä uudistuksia ja reittiä kohti Palestiinan itsemääräämisoikeutta sekä demokratiaa.

Tavoitteena on Israelin ja palestiinalaisten välisten suorien neuvottelujen käynnistäminen kestävän ratkaisun saavuttamiseksi.

Arabimaat sitoutuvat Israelin turvallisuuteen



Valtosen mukaan julkilausuma on historiallinen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun arabimaat tässä laajuudessa sitoutuvat Israelin turvallisuuteen ja vaativat Hamasin aseistariisuntaa sekä vallan luovuttamista Gazassa. Allekirjoittajana on muun muassa 22 arabimaata edustava Arabiliitto.

Julkilausumassa tuomitaan sekä Hamasin hyökkäys 7.10.2023 että Israelin hyökkäykset siviilejä kohtaan, jotka ovat johtaneet humanitaariseen katastrofiin Gazassa. Julkilausuma edellyttää kaikkien panttivankien vapauttamista ja paluuta tulitaukoon.

Gazaan täytyy toimittaa välittömästi lisää humanitaarista apua eikä humanitaarisen avun pääsylle tule luoda esteitä. UNRWA:n tehtävät on määrä siirtää Palestiinalaishallinnolle rauhanratkaisun jälkeen.

Israelin tulee vetäytyä Gazasta. Gazan jälleenrakennus lähtisi liikkeelle arabimaiden jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti.

Gazaan perustettaisiin kansainvälinen vakauttamisoperaatio, jonka mandaatissa olisi muun muassa tukea vastuun siirtämistä sisäisestä turvallisuudesta palestiinalaishallinnolle, turvatakuiden antaminen sekä Israelille että Palestiinalle sekä tulitauon seuranta.

Asiakirja on Valtosen mukaan laaja ja matka sen toteuttamiseen pitkä. Ilman että edes yritetään, matka on loputon.

”Käsillä on kansainväliseltä yhteisöltä vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti. On tärkeää, että Suomi tukee sitä”, Valtonen totesi päätöksen jälkeen.