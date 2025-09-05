ILMOITUS ILMOITUS

Keskustan kansanedustajan, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen mukaan pääministeri Petteri Orpon lausunnot Suomen talouden tilanteesta ja näkymistä särähtävät yhä pahemmin korviin.

Torstain kyselytunnilla Orpo sanoi, että ”nyt jo nähdään, että työllisyyskehitys on lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan”.

Lohi varoittaa pääministeriä vaihtoehtoisista faktoista.

– Viimeisimpien virallisten tietojen mukaan heinäkuun lopussa oli yhteensä noin 340 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Hallituskauden alkuun verrattuna luku on kasvanut noin 60 000 työttömällä. Suomessa työttömyystilanne on ankaroitunut erityisen paljon ja on noussut jo toiseksi pahimmaksi koko Euroopassa. Yksinomaan kansainvälisen suhdanteen taakse hallitus ei siis voi piiloutua.

Lisäksi pitkäaikaistyöttömiä on lähes 130 000 ja nuoria työttömiä noin 42 000. Avoimia työpaikkoja oli heinäkuun lopussa sen sijaan vain noin 26 000.

Lohi huomauttaa pääministerin miltei jo vuoden päivät sanoneen, että talouden kasvu on nurkan takana ja itse asiassa jo alkanut. Jo viime joulukuussa hän totesi pääministerin haastattelutunnilla, että Suomen taloudessa pahin on takana ja työpaikkoja tulee pian lisää.

Tosiasiat osoittavat päinvastaista. Esimerkiksi pankkikonserni Nordea heikensi vastikään ennustettaan. Heinäkuussa palkkasumma laski vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuuden liikevaihto väheni. Kansantalous supistui – ei siis kasvanut – tämän vuoden toisella neljänneksellä. Kuluttajien luottamus on tutkitusti heikkoa. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Asuntorakentaminen on tilastohistorian alhaisimmalla tasolla, Lohi luettelee.

– Pääministerillä, pääministeripuolueella ja hallituksella voi olla poliittisesti tarve kääntää asioita itselleen suotuisiksi. Ylimpien vallankäyttäjien tulee kuitenkin pitäytyä tosiasioissa. Tästä vaateesta ei voi etenkään eduskunnan edessä lipsua.

– On kansanvallan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon uskottavuuden kannalta vaarallista, jos Suomi viedään samalle ”vaihtoehtoisten faktojen” tielle, jota esimerkiksi Yhdysvallat on jo pidempään kulkenut, Lohi varoittaa.