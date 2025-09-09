ILMOITUS ILMOITUS

– Nyt jo nähdään, että työllisyyskehitys on lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan, pääministeri Petteri Orpo hehkutti talouden käännettä eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina.

Hallituskauden alusta työttömien määrä on lisääntynyt 60 000:lla. Viimeisimpien virallisten tietojen mukaan heinäkuun lopussa oli yhteensä noin 340 000 työtöntä työnhakijaa.

Orpoa on syytetty ylioptimismista. Nyt syytösten pohjalle saadaan kovaa faktaa, sillä tänään julkaistun työmarkkinabarometrin mukaan laskusuhdanne työnantajien rekrytointiaikeissa jatkuu koko loppuvuoden.

ManpowerGroupin kyselyssä työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on 14 prosenttiyksikköä. Laskua siinä on edelliseen vuosineljännekseen 3 prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 9 prosenttiyksikköä.

Vuoden viimeisen kvartaalin työllistämisnäkymät ovat alimmillaan Suomessa sitten vuoden 2021 kolmannen neljänneksen, jolloin indeksi oli 10. Silloin Suomi oli toipumassa koronashokista.

Globaalisti Suomi sijoittuu työllisyysodotuksissa maavertailun loppupuolelle. Se jää 9 prosenttiyksikköä globaalin keskiarvon alapuolelle.

– Suomalaiset työnantajat kamppailevat epävarmojen olosuhteiden kanssa. Suomen talouden toipuminen on hidasta ja epävarmaa. Heikko kulutus, maailmantalouden riskit sekä julkisen talouden haasteet heijastuvat työmarkkinoille, minkä vuoksi suomalaiset työnantajat lykkäävät edelleen päätöksiä ja hidastavat rekrytointitahtiaan, tuloksia kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela.

– Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä jopa vähemmän kuin koronapandemian pahimpina aikoina.

Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla työllistämisnäkymät ovat parantuneet merkittävästi. Lähes kaikilla muilla aloilla työnantajien työllistämisaikeet ovat laskussa tai ennallaan.

Alueellisessa tarkastelussa parhaat näkymät ovat Pohjois-Suomessa, jonka työllisyysaikeita kuvaava indeksi on 22. Suurin elpyminen edelliseen neljännekseen verrattuna on tapahtunut Itä-Suomessa, jossa indeksi on noussut 8 pistettä.

Pääministeri Petteri Orpo on lupaillut kohta vuoden päivät talouden ja työpaikkojen kasvun olevan aivan nurkan takana.