Hallitus kertoi viime viikon budjettiriihen päätteeksi tehneensä uudet miljardin euron säästöt entisten päälle velkasuhteen vakauttamiseksi. Asiantuntijat löysivät säästölistasta heti joukon budjettiteknisiä kirjanpitokikkailuja, jotka eivät todellisuudessa vähennä valtion menoja ensi ja seuraavana vuonna. Niiden avulla hallitus voi päästä tavoitteeseensa yhdeksi vuodeksi vuonna 2027, mutta sen jälkeen velkaantuminen kiihtyy uudelleen.
Julkisuudessa on kiinnitetty eniten huomiota säästöistä suurimpaan eli 365 miljoonan euron leikkaukseen Valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuudesta. Ylen analyysin mukaan kyse on lähinnä kirjanpitokikkailusta.
Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér on löytänyt budjettisovusta neljä muutakin bluffia. Tulos on, että miljardin euron sopeutuksen sijaan todellinen sopeutus jää noin 250 miljoonaan.
”Julkisen talouden näkymät eivät siis näillä päätöksillä juuri muuksi muutu”, Finér kirjoittaa säätiön blogissa.
”Eivät hyvässä, eivätkä pahassa, vaikka uudet leikkaukset toki aiheuttavat haittoja monille ihmisille, yrityksille ja järjestöille. Monien arvioiden mukaan hallituksen aiemmat säästöt ovat syventäneet taantumaa ja siten jopa pahentaneet myös julkisen talouden tilannetta.”
Näennäisleikkauksia ja vippejä
Miten muuten hallitus bluffaa?
Hallitukset ovat yrittäneet leikata yritystukia laihoin tuloksin. Petteri Orpon hallitus kertoo tekevänsä vuonna 2027 yritystukiin 141 miljoonan euron leikkauksen. Valtaosa tästä, eli 90 miljoonaa, koostuu kuitenkin hallituksen investointitukiohjelman tarkistuksesta alaspäin.
Toiseksi hallitus vippaa valtion eläkerahastosta 100 miljoonaa euroa.
”Pidemmällä aikavälillä eläkerahaston pääoman käyttö tarkoittaa suurempia eläkemenoja valtiolle tai veronmaksajille. Lisäksi menetetään omaisuuden tuotot. Aivan sama vaikutus on Metsähallituksen tuloutustavoitteen 20 miljoonan euron nostolla. Pahimmillaan se johtaa valtion metsäomaisuuden tehottomaan käyttöön ja lisäkuluihin”, Finér toteaa.
Tutkimus- ja kehitysrahoitusta hallitus leikkaa 95 miljoonalla eurolla, josta 80 miljoonaa jää tilapäiseksi säästöksi.
Yksityislääkärikäynnin Kela-korvauksia alennetaan 60 miljoonalla vuonna 2027. Tämäkään ei ole pysyvä menosäästö, koska hallitus vain leikkaa alemmaksi aiemmin päätettyä Kela-korvausten korotusta.
Hallitus jää kymmeniä miljardeja tavoitteestaan
Finér pitää Orpon hallituksen kirjanpitokikkailua poikkeuksellisena. Se on aiemmin mainostanut tehneensä tähän mennessä yhdeksän miljardin euron sopeutukset vuoden 2027 tasossa. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tästä toteutuu vain kolmasosa.
Finérin mukaan julkinen velka on näillä näkymin hallituskauden lopulla noin 30 miljardia euroa korkeampi kuin hallitusohjelman tavoiteuralla. Ero kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalilupauksiin on vielä suurempi.
”Sitä ei voi enää kikkailemalla muuksi muuttaa.”