Gazaan pyrkivän Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen järjestäjät ovat raportoineet viimeksi kuluneiden kahden alusten joutuneen drooni-iskujen kohteeksi. Iskut ovat tapahtuneet Tunisian aluevesillä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen siitä, aikooko hallitus vaatia iskujen tutkimista ja tekijöiden vastuuseen asettamista.

– Mikäli iskut kyetään todentamaan, kyseessä on jälleen yksi väkivaltainen, kansainvälisen oikeuden vastainen yritys pitää humanitaarinen apu poissa Gazasta. On ensiarvoisen tärkeää, että teko tutkitaan ja tekijät saadaan vastuuseen, Kivelä sanoo.

Laivueen matkassa on ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg. Suomalaisia mukana on kymmenkunta.

Ensimmäisestä drooni-iskusta laivueen Family-nimiselle alukselle on runsaasti videomateriaalia, ja se on tallentunut laivueen turvakameroihin. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n todentamispalvelu on kertonut kyenneensä vahvistamaan useiden iskusta kuvattujen videoiden aitouden.

– Suomen hallituksen tulee reagoida drooni-iskuihin ja vaatia, että iskut tutkitaan ja niiden tekijät selvitetään. Samalla hallituksen tulee osaltaan varmistaa, että Global Sumud Flotilla -avustuslaivue, jolla on mukana myös useita suomalaisia, pääsee turvallisesti Gazaan toimittamaan avustustarvikkeita, Kivelä sanoo.

– Kysynkin nyt hallitukselta, miten se aikoo reagoida laivueeseen tiettävästi kohdistuneisiin drooni-iskuihin ja varmistaa, että avustuslaivue, jossa on mukana myös suomalaisia siviilejä, pääsee turvallisesti perille.

Kivelä kysyy myös, aikooko hallitus vaatia iskujen tutkimista ja tekijöiden vastuuseen asettamista.