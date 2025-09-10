ILMOITUS ILMOITUS

Venäjän droonit Puolassa viime yön aikana sekä Venäjän kiihtyvät hyökkäykset Ukrainassa osoittavat sen, vasemmistoliiton mepin Li Anderssonin mukaan sen, mikä on jo tiedetty: ”Putin ei ole kiinnostunut rauhasta, vaan lisää nyt painetta maksimaalisesti yrittäen samalla parantaa omia asemiaan”, hän kirjoittaa viestipalvelu Blueskyssä.

Anderssonin johtopäätös on, että EU-maiden ja Nato-maiden on nyt tarkasti koordinoitava omia toimiaan. Lisäksi on edelleen täysin keskeistä, että myös pakotteita vahvistetaan Ukrainan armeijan tukemisen lisäksi.

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen nosti linjapuheessaan tänään esille myös varjolaivaston, ”jonka toimintaan puuttumista olemme vasemmistoliiton meppien kanssa ajaneet EU-parlamentissa”.

Lisää toimia tarvitaan, Andersson peräänkuuluttaa.