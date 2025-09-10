Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vetoaa ulkoministeri Elina Valtoseen (kok.), jotta Suomi vaatisi Global Sumud Flotilla -laivueeseen tehtyjen drooni-iskujen perusteellista tutkintaa. Lisäksi Lohikoski vaatii Suomea kannattamaan Euroopan komission tulevia esityksiä pakotteiksi Israelille.

Lohikoski puhui asiasta tänään keskiviikkona All eyes on Gaza -mielenosoituksessa.

Suomalaisia mukana

Gazaan pyrkivän Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen järjestäjät ovat raportoineet viimeksi kuluneiden kahden päivän aikana alusten joutuneen drooni-iskujen kohteeksi. Iskut ovat tapahtuneet Tunisian aluevesillä.

– Drooni-iskuilla yritetään pelotella aktivisteja. Laivueen mukana on myös suomalaisia aktivisteja, joten Suomen on vaadittava iskujen tutkimista, ja laivueen turvallinen kulku on turvattava, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistutti, ettei kansainvälinen yhteisö ole tehnyt riittävästi 704 päivää jatkuneen Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi. Hän arvioi, että konkreettiset teot ovat jääneet puuttumaan käytännössä kokonaan. Hänen mukaansa liian paljon on jäänyt kansalaisyhteiskunnan harteille.

– Olen ollut syvästi vaikuttunut rohkeudesta, jota laivueeseen osallistuvat aktivistit ovat osoittaneet. He ovat vapaaehtoisia, jotka riskeeraavat henkensä, koska valtiot eivät tee velvollisuuttaan, Lohikoski sanoo.

Uusia toimia

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Suomen tulee Lohikosken mukaan epäröimättä tukea komission esittämiä toimia.

– Suomen on asetuttava kansainvälisen oikeuden, humanitaaristen velvoitteiden ja ihmisarvon puolelle. Suomen tulee viivytyksettä sitoutua hyväksymään komission esittämät toimet, Lohikoski sanoo.