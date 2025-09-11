Sukupuolten välistä tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu, ja siinä edetään hitaasti jatkossakin. Tiedot selviävät sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta tasa-arvobarometrista, jonka toteutti Tilastokeskus.

Naisista neljä viidestä ja miehistä lähes puolet ei pidä sukupuolten tasa-arvoa vielä saavutettuna Suomessa. Alle puolet kaikista vastaajista arvioi tasa-arvon lisääntyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Miehistä lähes puolet ja naisista neljä viidestä koki, että miesten asema yhteiskunnassa on parempi kuin naisten. Valtaosa vastaajista tunnisti useita tasa-arvo-ongelmia ja kannatti niiden ratkaisemista, vaikka erityisesti miehistä suuri osa näki sukupuolten tasa-arvon jo toteutuneen.

Barometrissä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Vastaajista reilu 80 prosenttia piti tärkeänä, että sukupuolivähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta Suomessa. Valtaosa naisista ja miehistä koki myös, että miehetkin hyötyvät sukupuolten tasa-arvosta. Tämä näkemys on vahvistunut sekä miehillä että naisilla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Laajemmin tarkasteltuna nyt julkaistu tasa-arvobarometri osoittaa, että suurin osa väestöstä kannattaa edelleen tasa-arvon edistämistä, vaikka usko tasa-arvon edistymiseen tulevaisuudessa on hieman hiipunut.

Samanaikaisesti on havaittavissa nuorten miesten joukossa uudenlaista ajattelua, jossa suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin naisten ja vähemmistöjen oikeuksien edistämiseen. Laajamittaisesta ilmiöstä ei kuitenkaan tulosten valossa ole toistaiseksi kyse.

Seksuaalisen häirinnän kokemus lisääntynyt



Tasa-arvobarometrin mukaan työelämässä suurin osa vastaajista koki tasa-arvon toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Samaan aikaan kuitenkin 38 prosenttia päätoimisista palkansaajista oli kokenut työssään haittaa sukupuolestaan. Naisista näin oli kokenut yli puolet ja miehistä vajaa neljäsosa).

19 prosenttia oli havainnut nykyisessä työpaikassaan seksuaalisuuteen tai sukupuoleen perustuvaa häirintää tai nimittelyä.

Seksuaalisen häirinnän kokemukset myös yleisesti olivat lisääntyneet. Lähes puolet naisista ja reilu viidennes miehistä vastasi kokeneensa seksuaalista häirintää edellisten kahden vuoden aikana. Vähemmistöryhmään kuuluminen kasvattaa etenkin naisten todennäköisyyttä kohdata seksuaalista häirintää entisestään.

Pitkille perhevapaille jääminen on barometrin mukaan edelleen vaikeampaa miehille kuin naisille.

Kahden vanhemman perheissä kotityöt jakautuvat edelleen perinteisten roolien mukaisesti. Naiset myös vastaavat edelleen useimmiten lasten kasvatukseen liittyvistä kotitöistä, mutta yhteinen vastuunjako on kuitenkin hieman lisääntynyt. Peräti 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että miesten tulisi osallistua nykyistä enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen.