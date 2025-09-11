Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä The Left jätti torstaina epäluottamuslauseen Euroopan komissiolle ja sen puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Epäluottamus liittyy muun muassa komission kyvyttömyyteen toimia Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta koskaan, kun ryhmä jättää epäluottamuslauseen. Epäluottamuksesta tullaan äänestämään todennäköisesti seuraavassa täysistunnossa.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot kuuluvat The Left -ryhmään.

Ryhmä on kritisoinut von der Leyenin historiallisen oikeistolaisen komission toimia ja toimimattomuutta läpi kuluneen kauden. Henkiä maksavan Gaza-politiikan lisäksi vasemmisto on tyytymätön muun muassa Ursula von der Leyenin solmimaan kauppasopimukseen Donald Trumpin kanssa.

– Komission kyvyttömyys toimia riittävästi Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi on ollut viimeinen niitti. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa antaa tämän lamaantuneen komission jatkaa enää hetkeäkään, kun Israel toteuttaa kansanmurhaa joka päivä, europarlamentaarikko Li Andersson sanoo.

Jussi Saramon mukaan vasemmistoryhmä ei ole tyytymättömyytensä kanssa yksin.

– Juuri tällä viikolla uutisoitiin eurooppalaisesta kyselystä, jossa enemmistö kannatti von der Leyenin eroa. Saamme myös jatkuvasti kansalaispostia turhautumisesta EU:n toimimattomuuteen kansanmurhan edessä. Kun komissio toimii pullonkaulana tarvittaville teoille, on komissio syytä laittaa vaihtoon.

Tukea demareilta ja vihreiltä



Vasemmisto sai kerättyä epäluottamuslauseen jättämiseen tarvittavat 72 allekirjoitusta viime yönä. Mukana on allekirjoituksia myös muun muassa vihreistä ja sosialidemokraateista.

– On hienoa, että europarlamentaarikkoja yli ryhmärajojen liittyi mukaan epäluottamuslauseeseemme. Työ paremman Euroopan ja maailman eteen on yhteinen ja tämä laajan rintaman epäluottamuslause osoittaa selvästi von der Leyenille, että parlamentti odottaa komissiolta enemmän, europarlamentaarikko Merja Kyllönen summaa.