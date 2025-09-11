ILMOITUS ILMOITUS

Israelin toteuttama kansanmurha Gazassa on jatkunut taukoamatta lähes kaksi vuotta. Yhdistyneet kansakunnat on julistanut Gazaan nälänhädän. Tällä viikolla Israelin armeija on julistanut pakkosiirtokäskyn Gazan kaupunkiin sekä iskenyt Gazaan useasti kranaattitulella ja ilmaiskuilla.

Siivilien hengen suojelemiseksi Vasemmistonuoret vaatii, että Suomi lahjoittaa Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän Palestiinalle ja tekee kaikkensa, jotta Gazaan saadaan välittömästi ruoka-apua ja lääkkeitä.

– Suomi on tukenut Israelin sotakoneistoa yli 300 miljoonalla eurolla ostaessaan Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän. Poliitikot väittävät, että kauppaa ei voi enää perua ja sen tarpeellisuutta perustellaan ihmisten suojelulla. Tällä hetkellä kovin tarve suojelulle on Palestiinassa. Siksi esitämme, että mikäli asekauppoja ei peruta, lahjoittaa Suomi ostamansa Daavidin linko -järjestelmän Palestiinaan, perustelee Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen.

Israelin laittomat iskut Palestiinaa sekä muita suvereeneja valtioita kohtaan tarkoittavat, että näiden maiden täytyy puolustautua. Israel iski Gazan lisäksi tällä viikolla Qatarin pääkaupunkiin Dohaan, loukaten maan suvereniteettia. Isku tulitaukokeskusteluihin valmistautuvia neuvottelijoita kohtaan on selkeä viesti siitä, että halua rauhanprosessiin ei Israelilla ole. Sen jälkeen Israel on iskenyt vielä Jemeniin ja Libanoniin.

Myös Gazaan avustustarvikkeita kuljettavaan Global Sumud -laivueeseen on kohdistunut iskuja Tunisian aluevesillä. Laivueen miehistössä on mukana myös suomalaisia. Iskut on selvitettävä ja Suomen valtiojohdon on vaadittava miehistön turvallisuuden takaamista.

– Israelin toiminta syventää globaalia epävakautta ja osoittaa kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tyhjyyden. Hyväksyttäisiinkö tällaista käytöstä miltään muulta valtiolta? Suomen on korkea aika alkaa seistä historian oikealla puolella. Daavidin lingon lahjoittaminen voisi olla hyvä alku, Vuorinen sanoo.