Oppositio nosti torstain kyselytunnilla esiin hallituksen epäonnistumisen työllisyyspolitiikassaan. Tavoite oli 100 000 uutta työpaikkaa, mutta nyt työllisyys on heikentynyt 78 000:lla vaalikauden aikana.

– Suomi onkin siis pian työttömyyden kärkimaa. Uusimmissa tilastoissa Suomi on jo ohittanut Kreikan työttömyysluvuissa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pian ohittumassa on myös Espanja. Suomen työttömyys ohittaa myös Euroopan maiden koko keskiarvon, sanoi Piritta Rantanen (sd.).

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vetosi kansainväliseen suhdanteeseen, joka on koetellut hyvin vaikeasti Suomea. Ministerin mukaan se korostaa sitä, että emme ole kyenneet uudistamaan Suomea ja taloutemme rakenteita riittävällä tavalla.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi, mikä on se kansainvälinen suhdanne, joka vaikuttaa nimenomaan Suomeen mutta ei vaikuta meidän verrokkimaihimme?

– Nimittäin miten on mahdollista, että juuri Suomen työllisyyden kehitys on Petteri Orpon hallituksen aikana ollut kaikista heikointa?

Marttisen mukaan kyse on Venäjän hyökkäyssodan ja euroalueen talouden heikentymisen vaikutuksista.

”Nuorisotyöttömyydessä hätätila”



Pia Lohikoski (vas.) nosti esiin nuorisotyöttömyyden.

– Alle 30-vuotiaita työttömiä on jo yli 75 000. Monilla heistä ei ole lainkaan työhistoriaa, jolloin esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan ja palkkatukityöllistämisen tarve korostuisi, ja näistä hallitus on kuitenkin leikannut samalla työttömyyden kasvaessa.

– Myös jatkuvat koulutusleikkaukset rapauttavat työllisyyskehitystä pidemmällä aikavälillä. Yrityksille valmisteltava työllistämisseteli voi olla osa ratkaisua, mutta nuorisotyöttömyyden hätätila vaatii paljon laajempia toimenpiteitä, ja kysynkin: onko hallitus valmis vahvistamaan sekä yritysten että myös kuntien ja kolmannen sektorin edellytyksiä nuorten työllistämiseksi?

Marttisen mukaan juuri nuorisotyöttömyyden takia hallitus on ottamassa käyttöön uutta työllistämisseteliä.

– Sillä pystytään tukemaan ennen kaikkea työllistymistä näille nuorille, joilla on matala koulutustausta tai vain vähän työhistoriaa. Näin ollen siis voidaan päästä tässä vaikeassa tilanteessa auttamaan nuorista juuri heitä, joiden tilanne työmarkkinoilla on kaikkein haurain, kaikkein heikoin.

Orpo: Koko ajan hyviä uutisia



Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.), onko hän omasta mielestään tehnyt riittävästi työttömyysongelmalle.

Orpo kehui taas taloudessa näkyvää piristymistä.

– Melkein joka päivä tulee hyviä uutisia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kertoi seuranneensa omien nuorten aikuisten lastensa kautta työllisyystilannetta.

– Ja kyllähän tämä aika kauhealta näyttää. Vuosi sitten keväällä, puolitoista vuotta sitten ison kaveriporukan nuorista kaikki olivat töissä. Tänä keväänä samasta porukasta yksi oli töissä.

Pekonen kysyi, miten uusi työllistämisseteli toimii.

Marttinen lupasi, että yksityiskohtiin palataan lähiaikoina.

– Arviomme on se, että puhutaan kuitenkin tuhansista nuorista, jotka tämän työllistymissetelin kautta voivat saada nyt mahdollisuuden päästä työelämään.