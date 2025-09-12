Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Timo Furuholm?

– Viikko on ollut hyvin turvallisuuspolitiikka-keskeinen. Ukrainan turvallisuusjärjestelyt, Venäjän droonien alueloukkaukset Puolassa ja tietysti Gazan kysymys ovat olleet läsnä.

– EU:n mahdolliset pakotteet Israelia kohtaan olisi tietysti painavin asia, jos se etenisi. Toki toimet olisivat edelleen aivan riittämättömiä kansanmurhan pysäyttämiseksi.

”Kotimainen jalkapallo on parasta.”

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto on pitänyt asiaa esillä sekä eduskunnassa että Euroopan parlamentissa. Olemme systemaattisesti puolustaneet palestiinalaisia vaatimalla toimia Israelia vastaan, jotta siviilien kohtuuttomat kärsimykset loppuisivat.

– Olemme myös nostaneet esille Gazan lisäksi Länsirannan tilannetta sekä tuoneet esille Suomen puolustuspoliittista riippuvaisuuksia Israelista. Myös Palestiinan tunnustamisen puolesta olemme toimineet hyvin aktiivisesti.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Gazan ja Palestiinan tilanne on koko ajan läsnä kaikessa tekemisessämme. Monella tapaa se kiinnittyy myös yleiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, josta jatkuvasti keskustellaan.

– Kirjoitin aiheesta myös kolumnin tällä viikolla.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Laki särmään -kansalaisaloite ja hallituksen ulkomaalaislakien kiristäminen eivät nousseet esiin näkyvästi.

– Ensimmäisessä on kyse siitä, että millä kriteereillä Suomen puolustustarvikehankintoja tehdään, otetaanko huomioon esimerkiksi ihmisoikeudet.

– Kiristyksiä ulkomaalaislakeihin taas on tullut jo 16 kappaletta, ja jopa ministeri myönsi, että lakien yhteisvaikutusarviointeja on vaikea tehdä, koska niitä on niin paljon. Tämä on silkkaa persupolitiikka hallitukselta ja se näyttää sopivan myös RKP:lle.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Gnistan – Inter Oulunkylässä. Kotimainen jalkapallo on parasta. Suosittelen!

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.