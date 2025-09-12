Joka neljäs SAK:laisten alojen työnhakija elää alle 1 000 euron kuukausituloilla. Alle 1 000 euron tuloilla elävien naisten osuus kasvoi vuodessa 22 prosentista 33 prosenttiin, kertoo SAK:n tällä viikolla julkaisema tutkimus hallituksen sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksista.

SAK:n työttömyysbarometrin mukaan sen alojen työttömien työnhakijoiden toimeentulo on heikentynyt merkittävästi. Erityisen kovaa leikkaukset ovat iskeneet naisiin.

Esimerkiksi 31–60-vuotiailla naisilla tulot pienenivät keskimäärin 15 prosenttia kuukaudessa. Euromääräisesti eniten tulot laskivat 41–50-vuotiailla naisilla (222 e/kk) ja miehillä (224 e/kk). Naisten mediaanitulo oli 1 200 euroa ja miesten 1 400 euroa kuukaudessa ennen veroja.

– Hallitus on leikannut ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta massiivisesti, kaikkiaan noin 900 miljoonaa euroa. Leikkaukset ovat ajaneet suuren määrän työttömiä köyhyyteen ja lisänneet eroa naisten ja miesten toimeentulossa, kertoi tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen SAK:sta.

Samaan aikaan työttömyys on noussut Suomessa EU:n toiseksi korkeimmalle tasolle eli lähelle 10 prosenttia ja avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt.

Lapsiperheköyhyys kasvussa



Toimeentulon heikentyminen näkyy vahvasti työttömien arjessa. Työttömistä 43 prosenttia kertoo, ettei heillä ole varaa ruokaan tai vaatteisiin. Vuotta aiemmin osuus oli 38 prosenttia. Lisäksi kolme neljästä (74 %) arvioi, etteivät tulot riitä yllättäviin menoihin.

Sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset ovat lisänneet lapsiperheköyhyyttä. Hallitus on muun muassa poistanut työttömyysturvasta lapsikorotuksen, joka Ari-Matti Näätäsen mukaan voi osaksi selittää sitä, että erityisesti 31–50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden toimeentulo on vaikeutunut.

SAK on ehdottanut hallitukselle työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Se mahdollistaisi pienten keikkatöiden tekemisen ilman, että niistä saadut tulot leikkaavat työttömyyspäivärahaa. Myös työttömyysturvan porrastuksia olisi syytä kohtuullistaa ja työssäoloehtoa lyhentää.

– Erityistä huomiota hallituksen pitäisi nyt kiinnittää lapsiperheköyhyyteen ja sen kärjistymiseen Suomessa. THL:n laskelman mukaan hallituksen leikkaukset sysäävät 27 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle.