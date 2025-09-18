ILMOITUS ILMOITUS

Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikolla YK:n yleiskokoukseen ilman, että hänen toiveensa Palestiinan valtion tunnustamisesta tapahtuu tai edes etenee Suomen osalta. Hallitus ei pysty tekemään asiasta esitystä, koska perussuomalaiset ja kristilliset vastustavat Palestiinan tunnustamista.

Pääministeri Petteri Orpo ei voinut torstain kyselytunnilla kuin kerrata Suomen ulkopoliittisen linjan, johon sisältyy kahden valtion malli.

Tällä hetkellä se ei tarkoita mitään konkreettista.

– Me teemme töitä kahden valtion mallin edistämiseksi, sen edellytysten luomiseksi, ja sen tien päässä on Palestiinan valtion tunnustaminen, Orpo vastasi SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kysymykseen.

Lindtman sanoi, että Israelin täysimittainen maahyökkäys romuttaa kahden valtion mallin, johon Suomikin on sitoutunut.

– Presidentti on valmis, tuki on laaja oppositiolta. Arvoisa pääministeri, onko Suomi valmis ilmoittamaan ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa Palestiinan tunnustamisesta, vai onko teillä jotain parempaa tietoa ajankohdasta kuin presidentillä? Lindtman kysyi.

Hän sanoi, että 147 maan lisäksi useat Suomelle läheiset ja tärkeät kumppanit, kuten Ranska, Portugali, Belgia, Malta, Australia, Kanada ja mahdollisesti myös Iso-Britannia, aikovat ensi viikolla YK:ssa tunnustaa Palestiinan.

Orpon mukaan Suomi voi tunnustaa Palestiinan sitten, kun edellytykset täyttyvät.

– Meidän kantamme on myöskin ehdollinen sillä tavalla, että Palestiinassa pitää olla hallinto, ei terroristijärjestö, jonka kanssa ei tietenkään voida sopia. Se on aivan selvä. Panttivangit pitää vapauttaa, ja pitää olla yhteinen ymmärrys. Tämän eteen me tehdään töitä ja tämän puolesta tulemme myöskin toimimaan YK:ssa, ja tämä on selkeästi koko hallituksen kanta, että näin toimimme.

Mille puolelle historiaa?



Lindtmanin mukaan YK:ssa ratkaistaan ensi viikolla, mille puolelle historian silmissä Suomi asettuu.

– Valitettavasti kyllä tämä venkoilu tämän ajankohdan kanssa hallituksen osalta on enemmän kuin hämmentävää katsottavaa. Presidentti kannattaa, on sanonut, että oikea aika on. Ulkoministeri kannattaa. RKP kannattaa. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset vastustavat. Arvoisa pääministeri, kokoomuksen kantaa ei tunnu tietävän kukaan.

Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Palestiinan tunnustaminen on noussut agendalle siksi, että Palestiinan olemassaolon edellytykset heikkenevät päivä päivältä Israelin sotatoimien ja siirtokuntapolitiikan johdosta.

– On tärkeää, että Suomi arvioi oikeaa hetkeä, jolloin mekin tunnustamme Palestiinan valtion, Valtonenkin pyöritteli vastaamatta siihen, mikä on se oikea hetki.

Israel este kahden valtion mallille



Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen piti Israelia suurimpana esteenä kahden valtion mallille.

– Israelin hallituksen tavoitteena vaikuttaa olevan alueen etninen puhdistus. Nyt tarvitaan siis tekoja.

Sarkkisella oli kyselytunnilla mukanaan vasemmistoliiton keräämä 35 000 suomalaisen allekirjoittama vetoomus Palestiinan valtion tunnustamisesta. Hän sanoi luovuttavansa sen Valtoselle kyselytunnin jälkeen.

– Tunnustaminen on ensimmäinen askel, jonka voitte tehdä ensi viikolla YK-kokouksessa. Lisäksi tulee lopettaa asekauppa Israelin kanssa, antaa Gazaan hätäapua, ottaa vastaan gazalaisia lapsipotilaita sekä ottaa käyttöön EU:ssa henkilö- ja talouspakotteita ja jäädyttää EU–Israel-assosiaatiosopimus. Arvoisa pääministeri, oletteko te valmis näihin konkreettisiin toimiin pelkkien puheiden lisäksi? Sarkkinen kysyi.

– Se, mitä olen nyt toistanut monta kertaa, on se, että me tuemme kahden valtion mallin ratkaisua ja me toimimme sen puolesta, Orpo vastasi.