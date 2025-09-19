Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela?

– Palestiinan tunnustaminen ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on edelleen meille keskeinen prioriteetti. Keskiviikkona vasemmistoliitto, SDP ja vihreät vetosivat pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukseen Palestiinan valtion tunnustamiseksi.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto on kerännyt vetoomuksen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Yli 35 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen ja halusimme luovuttamaan sen joko pääministeri Orpolle tai ulkoministeri Elina Valtoselle (kok.).

– Kummaltakaan ei kuitenkaan löytynyt aikaa sen vastaanottamiseen, mikä kielii minusta hallituksen prioriteeteista.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Olemme tehneet jo pitkään hartiavoimin töitä, jotta Palestiinan valtion tunnustamisen lisäksi palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta vahvistettaisiin myös muilla, konkreettisilla tavoilla kuten jäädyttämällä assosiaatiosopimus sekä lopettamalla asekauppa Israelin kanssa.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Kulttuurialaan liittyvät leikkaukset kuten elokuva-alalle hyvin vahingollinen leikkaus Suomen elokuvasäätiöön on kysymys, jolle toivoisin vielä enemmän julkista keskustelua.

– Tässä ”yrittäjäpuolue” kokoomus ajaa suomalaisia, pieniä tuotantofirmoja alas ja ”suomalaisen kulttuurin puolue” perussuomalaiset runnoo jälleen, niin, suomalaista kulttuuria.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Liikenevänä vapaa-aikanani olen lukenut Maria Petterssonin kirjoittamaa Anna Kontulan elämäkertaa Leipää ja ruusuja (Atena 2025).

