Yli 60 suomalaista teatteria julkaisee perjantaina 19.9. sosiaalisessa mediassa videoita, joissa gazalaisten lasten kertomuksia luetaan ääneen. Kertomuksia Gazasta -kampanjan tarkoitus on muistuttaa siitä, mikä on olennaista: siviilien tappamisen on loputtava, eikä yhdenkään lapsen tulisi enää koskaan joutua kokemaan sitä, mitä gazalaiset lapset kokevat.

Kertomuksia Gazasta on inhimillinen kannanotto, jotta mahdollisimman moni kuulisi Gazan lasten kertomukset ja pysähtyisi niiden äärelle. Todelliset tarinat ovat ovat gazalaisten lasten kirjoittamia. Tekstit on poimittu kahdesta kokoelmakirjasta, Här var vårt hus (2025) ja A Million Kites (2024).

Videoita löytyy teattereiden verkkosivuilta se niiden Instagram- ja Facebook-tileiltä.

Tilanne Gazassa on jatkunut lähes kaksi vuotta. On todettu, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, ja muun muassa YK on virallisesti julistanut Gazassa nälänhädän.

Uutisissa gazalaisten kärsimys typistyy usein numeroiksi, mutta yksittäisen lapsen kertomuksen kautta asia tulee lähemmäs. Kuten Här var vårt hus -kirjan toimittaja Amer Sarsour on sanonut: “Palauttakaamme ihmisyys niille, joilta se on riistetty.”

Ruotsissa vastaava kampanja järjestettiin keväällä 2025 Folkteaternin johdolla. Mukana oli yli 20 teatteria. Suomessa kampanjaan osallistuu yhteensä yli 60 teatteria ja esittävän taiteen organisaatiota.

Kampanjaan osallistuvan KOM-teatterin johtaja Susanna Airaksinen sanoo, että tilanne Gazassa on kestämätön.

– Päättäjiemme ja mediamme passiivisuus tilanteen äärellä on kestämätöntä. Teatterin tehtävä on tuoda näkyväksi asioita ja ilmiöitä, laittaa suurennuslasi inhimillisten kokemusten ylle. KOM-teatteri on mukana tässä kampanjassa, sillä haluamme tuoda esille sen, että me tavalliset ihmiset näemme Gazassa tapahtuvan kärsimyksen emmekä pysty ymmärtämään päättäjien kyvyttömyyttä toimia sen lopettamiseksi.

Videot julkaistaan perjantaina 19.9. sosiaalisessa mediassa, josta ne löytyvät aihetunnisteilla #KertomuksiaGazasta, #BerättelserFrånGaza ja #StoriesFromGaza. Kampanjaa voi seurata Instagramissa tilillä @kertomuksiagazasta.

Useissa mukana olevissa teattereissa järjestetään syksyn aikana lukutilaisuuksia, joissa tekstejä voi kuulla livenä. Lukutilaisuuksien mahdolliset tuotot ohjataan Lääkärit Ilman Rajoja ry:n kautta Gazaan.