Vasemmistoliitto jätti perjantaina yhdessä sosialidemokraattien ja vihreiden kanssa hallitukselle välikysymyksen sen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan hallitus on toimintakyvytön kansanmurhan edessä.

– Tilanne Gazassa on järkyttävä. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä kauheutta ja inhimillistä kärsimystä, jota Israel toimillaan aiheuttaa. On käsittämätöntä, että Suomen hallitus on sisäisten erimielisyyksiensä vuoksi toimintakyvytön tällaisessa asiassa, sanoo Koskela.

Ranska, Kanada, Iso-Britannia, Australia, Belgia, Luxemburg ja Malta aikovat tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla. Lähes 150 valtiota on tehnyt sen jo aiemmin. Pohjoismaista Palestiinan on tunnustanut Ruotsi, Norja ja Islanti.

– Kaikille on selvää, että Palestiinan valtion tunnustamisen aika on viimeistään nyt. Muu maailma menee menojaan, mutta Suomen hallitus piilottelee kyvyttömyyttään toimia väittämällä tunnustamisen odottavan vasta jossain tulevaisuudessa. Sitä ei usko kukaan, sanoo Koskela.

Hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan sitoutunut kahden valtion mallin edistämiseen. Palestiinan valtion tunnustaminen on askel siihen suuntaan. Koskelan mukaan hallituksen uskottavuus on täysi nolla kahden valtion mallin edistämisessä, jos se jättäytyy pois Palestiinan nyt tunnustavien valtioiden joukosta.

Koska hallitus on toimintakyvytön Palestiinan valtion tunnustamisessa, on Koskelan mukaan epäselvää, miten se pystyy edistämään muitakaan toimia kansanmurhan pysäyttämiseksi.

– Palestiinan tunnustaminen on kuitenkin vain yksi asia. Suomen tulisi myös lopettaa asekauppa Israelin kanssa sekä edistää EU:ssa henkilö- ja talouspakotteita ja EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Alueelle tulisi myös antaa hätäapua ja ottaa gazalaisia lapsipotilaita hoitoon, Koskela sanoo.