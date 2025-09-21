ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto on julkaissut viisikohtaisen Oikeus omaan kotiin -ratkaisupaketin, joka ohjaa asuntopolitiikkaa kestävämpään suuntaan. Puolueen puheenjohtaja Minja Koskela kertoo, että vasemmiston tavoitteena on asuntomarkkinoiden vakauttaminen, ihmisten pärjäämisen tukeminen ja kuntien eriytymiskehityksen torjuminen.

– Hallituksen asuntopolitiikassa on kyse poliittisista valinnoista. Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset joutuvat maksamaan oikeistoideologian toteuttamisesta. Me haluamme korjata tämän, Koskela sanoo.

Oikeistohallituksen ideologisia tavoitteita on muun muassa asuntopolitiikan markkinaehtoisuuden lisääminen. Tämä on jo nyt ajanut kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon vaikeuksiin. Lisäksi asunnottomuuden poistaminen on hallitusohjelmassa laimennettu vain tavoitteeksi poistaa pitkäaikaisasunnottomuus. Samalla asunnottomuus on kääntynyt nousuun ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

– Erityisesti kasvukeskuksissa tilanne on erittäin huolestuttava. Pienituloisten suomalaisten on yhä vaikeampi löytää koti, johon olisi varaa. Esimerkiksi Helsingissä on jatkuva tarve kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle, koska asukasluku kasvaa. Markkinaehtoinen rakentaminen ei riitä, Koskela sanoo.

Rakennusala kärsii leikkauksista



Orpon hallituksen asuntopolitiikka on lyhyessä ajassa aiheuttanut huomattavia yhteiskunnallisia ongelmia: Rakennusala on kriisissä, kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan liian vähän, ihmiset pakotetaan muuttamaan kodeistaan ja häätöjen määrä kasvaa.

– Rakennusalan tukeminen olisi erittäin keskeistä talouden taantumassa. Korkotukilainavaltuuksilla pystyttäisiin tukemaan rakennusalaa, mutta hallitus leikkaa valtuuksien tasoa.

Hallituksen päätökset korkotukilainojen leikkaamisesta ja niiden myöntövaltuuksien aikaistamisesta tulevat romahduttamaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotannon jo ensi vuonna. Korkotukivaltuuksia myönnetään tänä vuonna 1,75 miljardia euroa. Ensi vuonna määrä on 1,35 miljardia euroa, mutta vuonna 2027 enää 0,5 miljardia euroa. Pudotus on jyrkkä.

Asumistuen leikkaukset peruttava



Kaksi suurta, mutta julkisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jäänyttä Orpon hallituksen rakenteellista asuntopoliittista heikennystä, ovat Valtion asuntorahaston sulauttaminen valtion budjettiin sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lakkauttaminen itsenäisenä virastona.

– Vasemmistoliitto peruisi päätöksen sulauttaa VAR valtion budjettitalouteen ja lakkauttaa ARA itsenäisenä virastona, jotta korkotukilainojen myöntäminen olisi joustavaa myös tulevaisuudessa, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan vasemmiston keskeisiä tavoitteita on perua asumistuen leikkaukset ja toimeentulotuen heikennykset. Lisäksi vasemmisto palauttaisi opiskelijat yleisen asumistuen piiriin.

Kunnat joutuvat nyt pohtimaan, miten asumisoikeustuotannon romuttaminen voidaan paikata. Vasemmistoliitto palauttaisi ASO-järjestelmän. Sillä välin esimerkiksi Helsingissä on kehitetty vuokralta omaksi -mallia.

– Kehotamme kuntia kehittämään uusia malleja kapinoidakseen hallituksen toimia vastaan, Helsingin tapaan.