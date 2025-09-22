Tuoreen Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Tämä tarkoittaa 4,1 miljoonaa ihmistä.
Vain painettuna sanomalehtiä lukee enää kuusi prosenttia suomalaisista. Painettua sanomalehteä lukee 46 prosenttia suomalaisista. Lähes kaikki painetun lehden lukijat kuluttavat myös digitaalisia sanomalehtisisältöjä
Vain digitaalisena sanomalehtiä lukee joka toinen suomalainen. Määrä on kasvanut edellisvuodesta seitsemän prosenttia, ja kasvuvauhti on hieman kiihtynyt. Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 88 prosenttia suomalaisista.
Yhteensä sanomalehdet tavoittavat eri-ikäisistä 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista 89–97 prosenttia, eri ammattiryhmissä työskentelevistä 90–98 prosenttia ja tuloiltaan erilaisista kotitalouksista 92–98 prosenttia.
Kansalliseen Mediatutkimukseen (KMT) vastaa vuosittain 23 000 vähintään 15-vuotiasta suomalaista. Mukana on 127 sanomalehteä. Kansallisen Mediatutkimuksen päätilaaja on Media Metrics Finland Oy ja toteuttaja Kantar Media Finland Oy.