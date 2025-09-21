Aluksi ihmetyttää, miksi Hélène Gullbergin Suojatti arvotettiin Ruotsissa yhdeksi vuoden 2023 parhaaksi esikoisdekkariksi. Sen ja kokonaisen nyt alkavan sarjan päähenkilö Majja Skog on kuin kopio Lisbeth Salanderista ja Sillan Saga Norenista.

Majja kahdella j:llä on sosiaalisesti yhtä kömpelö kuin nuo kaksi pohjoismaisten dekkarien suurta naishahmoa. Hänen nörttiytensä kohdistuu historiaan, taiteeseen ja antiikkiin. Lamborghinissaan hän kuuntelee kaupunkiajossa Bachia ja moottoritiellä raakaa metallimusiikkia. Ulkoisesti Majja muistuttaa huippuhakkeri Lisbeth Salanderia.

Alkuhämmennyksen jälkeen ei tarvitse ihmetellä yhtään. Tukholman kuninkaanlinnan intendenttinä työskentelevä taideasiantuntija Hélène Gullberg ei kopioi mitään. Suojatti vetää väkisin mukaansa. Se on kiehtova kasvutarina, jossa kaksi sosiaalisesti varautunutta naista löytää yhteyden ja luottamuksen.

ILMOITUS ILMOITUS

Koska kyseessä on dekkari, tarvitaan kuitenkin murha. Valtavan yksityiskokoelman kartanoonsa kerännyt Sten Hammar on murhattu kotiovellaan. Tapaus on yritetty lavastaa ryöstömurhaksi, mutta terävä rikostarkastaja Karin Klinga huomaa heti, että kyseessä on monimutkaisempi juttu.

Karin Klinga on lähtenyt melkein hetken mielijohteesta Tukholmasta vaihtoon maaseudulle Östhammarin poliisiin. Koppavan oloinen tukholmalaispoliisi joutuu sopeutumaan ystävälliseen työyhteisöön, jossa ei jätetä käyttämättä tilaisuutta yhteiseen kahvihetkeen. Työtoverikseen hän saa suulaan ja ärsyttävän Rickyn.

Majja Skog työskentelee asiantuntijana huutokauppahuone Walliuksella. Hänet lähetetään luetteloimaan ja arvioimaan Sten Hammarin kokoelmaa. Se on hänelle ennestään tuttu, sillä Majja kahdella j:llä oli teoksen suojatti.

Hammar alkoi opettaa peikkomaista koko ajan kyselevää terävä-älyistä maalaistyttö Majjaa antiikin saloihin, kun tämä oli noin kymmenvuotias. He tapasivat, kun Hammar törmäsi maatilan yhteydessä toimivaan epämääräiseen kirppikseen, jonka uumenista löytyi yllättäen antiikkiaarteita.

Miksi Majja on kuitenkin jättänyt nuorena aikuisena Hammarnäsin kartanon ja päättänyt, ettei palaa sinne koskaan? Se on yksi Suojatin kiehtovista arvoituksista, joita lähestytään runsaiden takaumien kautta. Majja oppii koko ajan lisää ja lukija Majjasta.

Alussa Sten Hammar on murhattu ja lopussa murha ratkeaa. Murha on Gullbergille vain keino saattaa Majja ja Karin yhteen. Kahdella introvertilla synkkaa. Ei romanttisessa mielessä ollenkaan, vaan heistä kehittyy sielunkumppaneita, jotka liikkuvat ja nauraa räkättävät yhdessä, keppostelevatkin. He löytävät toistensa kanssa itsestään puolia, joita eivät ole ennen kokeneet.

Suojatti on lopulta kaunis tarina. Karulla karjatilalla juopon isänsä ja isoveljen kanssa kasvanut ympäristöönsä sopeutumaton Majja on saanut sittenkin rakkautta vaikka ei ole sitä ymmärtänyt. Nyt elämään tulee myös ystävyys.

Vaikka murhatutkinta on Suojatissa sivuroolissa, se etenee lopulta pieneen jännitysnostatukseen ja ennalta vaikeasti arvattavaan loppuratkaisuun.

Suojatti on omaperäinen dekkari, jossa lukija saa kaupan päälle aimo annoksen taidehistoriaa ja kuvauksia antiikkiesineiden avaamista merkityksistä. Sen voi lukea myös vain loistavana romaanina.

Hélène Gullberg: Suojatti (Adepten). Suomentanut Hanni Salovaara. 393 sivua, Docendo 2025.