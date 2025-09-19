Keskustelu siitä, ”kenelle sosiaaliturva kuuluu”, on vinksahtanutta, katsoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela. Hänen mukaansa se lähti liikkeele perussuomalaisten kannatuspaniikista.
”Gallup-alhossa persut ovat kääntäneet keskustelun valinnastaan leikata köyhiltä suomalaisilta siihen, että toimeentulotuen saajien joukossa on ´liikaa` ulkomaalaisia”, Koskela kirjoittaa Facebookissa.
Perussuomalaiset ovat parin viime viikon ajan kilpailleet keskenään siitä, kuka vaatii kovimmin sosiaaliturvan muuttamista vain kansalaisuusperustaiseksi. Mylly lähti pyörimään iltapäivälehtien selvityksistä, joiden mukaan ”vieraskieliset” saavat paljon toimeentulotukea. Kuten tavallista, perussuomalaisten asettama puheenaihe leviää ympäri mediaa.
Eilen torstaina siitä puhuttiin Ylen A-talkissa. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen sanoi siinä, että suuri osa ulkomaalaistaustaisista työttömistä on ukrainalaisia.
Minja Koskelaa tekee mieli kysyä, ”pitääkö koko yhteiskunnan hypätä joka kerta, kun persut provosoivat”.
”Sen sijaan, että keskustelisimme massiivisista sosiaaliturvaleikkauksista, jotka työntävät ihmiset toimeentulotuelle, ollaan päätetty kysyä, `kenelle sosiaaliturva Suomessa kuuluu`. On syytä ymmärtää, että keskustelemme asiasta tästä näkökulmasta siksi, että perussuomalaiset eivät halua sanoa ääneen, että he ovat itse leikanneet köyhiltä, suomalaisilta ihmisiltä.
Tukea vai ei ukrainalaisille?
Minja Koskela käy läpi perussuomalaisten väitteitä tarkemmin.
Ensinnäkin hän huomauttaa, että ulkomaalaisten toimeentulotuen saajien joukosta suuri osa on ukrainalaisia, tällä hetkellä 47 prosenttia ukrainalaisista saa toimeentulotukea.
”Kun persut haluavat keskustella siitä, että toimeentulotuen tulisi olla kansalaisuusperustaista, niin käytännössä persut avaavat keskustelun myös siitä, että antaako Suomi tukea ukrainalaisille vai eikö anna. Persujen mielestä vastaus on kaikesta päätellen kielteinen”, Koskela toteaa.
Oikeistohallituksen tulos
Lisäksi toimeentulotuen saajien määrä on nousussa koko väestössä. Koskelan mukaan se on oikeistohallituksen politiikan tulos: kun ihmisiä on jäänyt työttömäksi ja sosiaaliturvaa on leikattu, yhä useampi putoaa toimeentulotuelle.
”Lisäksi keskustelu, jossa oikeistopopulistit antavat ymmärtää, että toimeentulotuella olisi jotenkin helppo lepäillä laakereillaan, kertoo surullisella tavalla oikeistolaisten päättäjien vieraantumisesta ihmisten elämästä. Yksinkertaisesti: Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Sen saaminen edellyttää, että omaisuutta tai tuloja ei saa juurikaan olla.”
Kolmanneksi Koskela viittaa perustuslakiin.
”Persuja ei tietenkään kiinnosta se, että Suomen perustuslaki turvaa yksiselitteisesti viimesijaiseen turvan jokaiselle. Kiinnostuksen puute johtuu siitä, että perussuomalaiset toimivat kuten populistit toimivat: hakevat valtaa demokraattisten instituutioiden piirissä murentaakseen instituutioita ja demokratiaa sisältäpäin. Siinä prosessissa viis veisataan pikkuseikoista kuten perustuslaki.”