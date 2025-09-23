ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää tänään julkaistuja työttömyyslukuja katastrofaalisina. Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa jo kymmeneen prosenttiin, mikä on Tilastokeskuksen nykyisen mittaushistorian korkein.

Vielä korkeampi elokuun työttömyysaste on mitattu vuonna 1998.

Koskela vaatii hallitusta toimimaan tilanteen korjaamiseksi.

– Vielä syyskuun alussa pääministeri Orpo väitti eduskunnalle kirkkain silmin, että työllisyyskehitys on lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan. On pakko kysyä, onko hallituksen tilannekuva näin harhainen vai sumuttiko pääministeri tarkoituksella, Koskela sanoo.

Koskela vaatii hallitusta tarttumaan niihin lukuisiin toimenpiteisiin, joita vasemmisto on esittänyt tilanteen korjaamiseksi. Hän nostaa esiin esimerkiksi suojaosien palauttamisen, rakennusalan pelastuspaketin ja palkkatukimäärärahojen lisäämisen.

– Pääministeri Orpon on aika herätä todellisuuteen ja korjata edes ne ilmeisimmät virheet, jotka hallitus on tehnyt. Euroopan surkeinta työllisyyskehitys ei voi loputtomiin selitellä ulkoisilla tekijöillä.

Nuorisotyöttömyyskin nousussa



Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appleqvistin mukaan elokuun työttömyysluvut olivat karvas pettymys.

– Talouden elpyminen ei ole käynnistynyt toivotusti, ja nyt pitkä heikko suhdanne alkaa heijastua enenevässä määrin työttömyysongelmana. Osittain on kyse poikkeuksellisen huonosta kesätyökaudesta, mutta missään nimessä se ei ole koko selitys.

Tuoreimmat työllisyysluvut ovat odotettuakin synkemmät, arvioi myös Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Henna Busk.

– Oli kyllä odotettavissa, että työttömyys vielä loppuvuonna nousee, mutta näin jyrkkä kohoaminen työttömyysasteessa oli arvioitua suurempi. Huolestuttavaa on sekin, että erityisesti nuorten työttömyys on ollut nousussa. Työuran aloitus taantumassa voi aiheuttaa pitkiä ja pysyviä kielteisiä vaikutuksia ansioihin ja urakehitykseen sekä lisätä syrjäytymisriskiä.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 36 800, eli 5 200 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa.