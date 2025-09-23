ILMOITUS ILMOITUS

Sosiaaliturvaleikkaukset vähentävät pienituloisimpien käytettävissä olevia tuloja ensi vuonna, sosiaali- ja terveysministeriön muistiot todistavat.

Mutta ei siinä kaikki. Kaikkein pienituloisimmat – ja vain he – menettävät myös veromuutosten seurauksena, kertoo puolestaan valtiovarainministeriön muistio.

”Vuodelle 2026 ehdotettujen veromuutosten arvioidaan kasvattavan käytettävissä olevia tuloja kaikissa tulokymmenyksissä lukuun ottamatta alinta tulokymmenystä. Käytettävissä olevat tulot kasvavat sekä euromääräisesti että suhteellisesti eniten ylimmässä tulokymmenyksessä”, VM toteaa.

Vuositasolla alin tulokymmenys menettää käytettävissä olevista tuloistaan 25 euroa. Toiseksi pienituloisimmat saavat 21 euroa lisää. Sen jälkeen tulot kasvavat nopeammin, mutta ainoa iso hyppäys tulee vasta suurituloisimpien kohdalla. Ylimmän tulokymmenyksen verotus kevenee 2 164 euroa ensi vuonna.