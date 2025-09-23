Viime viikolla Suomen ja Ruotsin pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristesson kirjelmöivät EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja pyysivät joustoja maiden hiilinieluvelvoitteisiin. He valittivat EU:n nykyisten maankäyttösektorin säädösten olevan vaikeita molemmille maille. Hakkuumäärien merkittävä vähentäminen ei ole mahdollista Suomelle eikä Ruotsille, pääministerit kirjoittivat.

Suomalaiset ja ruotsalaiset luontojärjestöt ovat vastanneet kirjoittamalla von der Leyenille oman kirjelmän. Siinä ne kannustavat komissiota pitämään kiinni jo sovituista ilmastotavoitteista.

Luonnonsuojeluliiton, Luontoliiton sekä Ruotsin luonnonsuojeluliiton ja Fältbiologerna-järjestön kirjeessä komission puheenjohtajalle muistutetaan, että hiilinielujen romahtaminen oli nähtävissä etukäteen. Liian korkeat hakkuutasot ovat jo pitkään heikentäneet metsien hiilinielua, mutta varoitukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

ILMOITUS ILMOITUS

– Pääministerien kirjeessä hiilinielujen romahdusta kuvattiin asiana, joka vain tapahtui. Eivät asiat vain “tapahdu”, vaan ne ovat aina seurausta poliitikkojen tekemistä tai tekemättömistä päätöksistä. Suomessa järjestöt, tutkijat ja muut asiantuntijat ovat vuosikausia varoittaneet siitä, että korkeat hakkuumäärät pienentävät hiilinielua ja ehdottaneet ratkaisuja, mutta hallitukset eivät ole ottaneet varoituksia tosissaan, sanoo Luonnonsuojeluliiton ilmastoasiantuntija Nelli Immonen.

Järjestöjen mukaan on selvää, että kansallisten ilmastotavoitteiden ja EU-velvoitteiden saavuttaminen vaatii sekä päästövähennyksiä että hiilinielujen kasvattamista. Suomi on vähentänyt päästöjä hyvin etenkin energiasektorilla. Liikenteessä hallitus on kuitenkin myös tehnyt päästöjä lisääviä päätöksiä.

– Suomea ja Ruotsia ei pidä palkita siitä, että ne eivät ole noudattaneet yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. Ilmastopolitiikalta putoaa pohja, jos jokainen maa saa joustoja niissä asioissa, jotka itselle ovat kaikkein vaikeimpia saavuttaa. Suomen kohdalla erityisen raskauttavaa on se, ettei hiilinielujen tasoa ei ole tosissaan pyritty saavuttamaan LULUCF-asetuksen vaatimalla tavalla, Immonen sanoo.