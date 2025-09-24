ILMOITUS ILMOITUS

Nykyinen hallitus on ollut vallassa yli kaksi vuotta.

– Sinä aikana on kasvanut työttömyys, osattomuus, leipäjonot ja asunnottomuus, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen veti hallituksen puolivuotistaipaletta yhteen budjetin lähetekeskustelussa.

Sosiaaliturvaleikkaukset ovat jo tähän asti olleet hänen mukaansa ylimitoitettuja ja vahingollisia. Nyt hallitus tuo eduskuntaan yhä rajumpia leikkauksia, tällä kertaa toimeentulotukeen eli viimesijaiseen turvaan.

– Nämä toimeentulotuen leikkaukset pudottavat laskelmien mukaan yli 28 000 suomalaista köyhyyteen. Niillä leikataan kaikkein köyhimpien lapsiperheiden toimeentuloa ja myös monien pitkäaikaissairaiden ja työkyvyttömien toimeentuloa, Pekonen sanoi.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on puhunut näistä leikkauksista uudistuksina.

– Kun eduskuntaan tuotiin työttömyysturvan ja asumistuen leikkauksia, hallituspuolueet puolustautuivat sillä, että viimesijaiseen turvaan ei puututa. No, nyt siitä kuitenkin ollaan leikkaamassa 70 miljoonaa euroa, ja tätä summaa voisi verrata siihen, että viime vuonna hallitus tuki turkistarhausta noin 50 miljoonalla eurolla, Pekonen rinnasti.

Hänen mukaansa leikkaukset johtavat ylisukupolvisiin ongelmiin ja syrjäytymisiin.

– Kun hallitus päätti poistaa työttömyysturvasta lapsikorotukset, on se tarkoittanut jopa satojen eurojen heikennystä työttömien lapsiperheiden toimeentuloon. Nämä leikkaukset tulevat valitettavasti jättämään pitkäaikaisen jäljen moniin lapsiin, jotka joutuvat elämään syvenevässä köyhyydessä.

Kaikki tavoitteet epäonnistuneet



Timo Furuholmin mukaan hallitus on epäonnistunut jokaisessa tavoitteessaan.

– Kun Orpon hallitus nousi valtaan, se lupasi nostaa suomalaisten elintasoa, kääntää talouden kasvuun ja taittaa velkaantumisen. Kauniita sanoja, mutta käytäntö on ollut aivan toinen.

Pienituloisten arki ei ole helpottunut vaan vaikeutunut, Furuholm sanoi.

– Sosiaaliturvaa leikataan, toimeentulotuen uudistus kurittaa, sotepalveluita on heikennetty, samalla köyhyys, asunnottomuus sekä leipäjonot ovat kasvaneet. Näillä tosiasioilla on myös hintalappunsa, mutta hallitus ei sitä näe. THL arvioi, että hallituksen päätökset ajavat 27 000 lasta köyhyyteen ja aiheuttavat 100 000 uutta pienituloista.

Miljonäärit taas säästävät vuodessa enemmän kuin moni suomalainen tienaa monen vuoden aikana.

– Tämä ei ole oikeudenmukaista, mutta tämä ei ole myöskään järkevää.

Hyviä ja huonoja uutisia Varsinais-Suomesta



Johannes Yrttiaho sanoi, että pääministerin eduskunnassa hehkuttama uusi risteilijätilaus Turun telakalta on hyvä, mutta aika lailla odotusten mukainen uutinen. Suomen tai Varsinais-Suomen työllisyystilanne ei sillä kuitenkaan kohene.

– Työt telakalla ja alihankintaverkostossa jatkuvat, ja se on tietenkin erinomainen asia. Tärkeää on kuitenkin huomata, että varsinaisesti uusien työpaikkojen suhteen tilanne on toinen ja telakan fyysinen kapasiteettikin asettaa tähän omat rajansa.

Yrttiahon mukaan pääministeri Orpo sivuutti telakkauutisen kanssa samaan aikaan tulleen toisen varsinaissuomalaisen uutisen.

– Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan 1 300 työntekijää joutuvat nimittäin yt-neuvottelujen alle. Tehtaan ilmoituksen mukaan vähennystarve voi olla 1 075 henkilöä. Tehtaan kaikki työntekijät joutuvat jälleen kerran pelkäämään töiden jatkumisen puolesta.