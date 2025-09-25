ILMOITUS ILMOITUS

Torstaina oli tutkimuslaitos Laboren vuoro alentaa kuluvan vuoden kasvunäkymää. Laboren suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,6 prosenttia tänä vuonna. Talvella ennuste oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi, mutta keväällä lumien sulaessa myös lupaavalta näyttänyt elpyminen suli.

– Suomen talouden ongelmat liittyvät tällä hetkellä kotimaiseen kysyntään. Yksityinen kulutus supistuu kotitalouksien säästäessä poikkeuksellisen voimakkaasti. Julkiset kulutusmenot pienenevät osana sopeutusta, eikä kasvua voi rakentaa elvytyksen varaan velkaantuneisuuden vuoksi, arvioi Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen.

Nettovienti kuitenkin tukee haurasta kasvua.

Tulevina vuosina investoinnit ja yksityinen kulutus elpyvät, mikä puolestaan vauhdittaa talouskasvua, Labore uskoo. Maailmankaupan epävarmuus on hieman hälventynyt vuoden mittaan, minkä ansiosta vientinäkymät ovat parantuneet. Vuosina 2026–2027 BKT-kasvu vauhdittuu ennusteessa 1,5 ja 1,4 prosenttiin.

Julkinen velka kasvaa edelleen ja vakiintuu noin 86 prosenttiin suhteessa BKT:hen ennustejakson lopulla. Sopeutustoimet hillitsevät menoja, mutta heikko verotulojen kehitys, korkomenot ja kasvavat puolustusinvestoinnit pitävät alijäämän korkeana.

Työttömyysaste on noussut 10 prosenttiin. Labore arvioi, että työttömyys jämähtää noin 9,5 prosenttiin ennustejaksolla vähäisen työvoiman kysynnän, pitkäaikaistyöttömyyden ja työn tuottavuuden kiihtymisen vuoksi.

”Työttömyys on jumiutunut korkealle, emmekä arvioi tilanteen paranevan nopeasti. Ongelmaksi muodostuu suuri pitkäaikaistyöttömien määrä ja osaamisen rapautuminen pitkien työttömyysjaksojen aikana. Tämän ongelman ratkaiseminen on äärimmäisen tärkeää inhimillisestä ja tulevien vuosien talouskasvun edellytysten näkökulmasta”, ennusteessa pohditaan.